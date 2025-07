De door Ajax-opgeleide Enric Llansana is begonnen aan een nieuw hoofdstuk bij RSC Anderlecht. De Nederlands-Spaanse middenvelder verruilde deze zomer Go Ahead Eagles voor de Belgische topclub.

Anderlecht stond in het verleden bekend om zijn verzorgde spel en wordt regelmatig in één adem genoemd met Ajax. Llansana, die is opgeleid in de jeugdopleiding van de Amsterdammers, herkent zich in die vergelijking. "Ik kom zelf uit de Ajax-school en herken die gelijkenissen wel", zegt hij tegen DAZN.

Volgens Llansana ligt de grootste overeenkomst tussen Ajax en Anderlecht in de manier waarop de jeugdopleiding is ingericht. "Beide clubs hebben een sterke academie. Maar je merkt het ook aan de spelersgroep: er staan veel jongens uit de eigen jeugd op het veld. Dat voelt vertrouwd."

"Voor mij is Anderlecht altijd de grootste club van België geweest, ook als je naar het aantal titels kijkt. Toen ze interesse toonden, was het voor mij meteen duidelijk dat ik die stap wilde zetten. Gelukkig is het werkelijkheid geworden", besluit hij.