"Ik liep daarna naar Beuker en zei: 'Steur hoort niet in de O19'"

Sean Steur maakt momenteel zijn grote doorbraak in het eerste van Ajax. Willem Weijs mocht werken met Steur, en zag al snel dat hij véél beter was dan de meeste van zijn leeftijdsgenoten.

"Sean is speciaal, een talent van de buitencategorie", zegt Ajax Onder19-trainer Willem Weijs tegen Voetbal International. "Ik weet nog heel goed moe makkelijk hij zich aanpaste bij ons. In september speelden we een thuiswedstrijd tegen Sparta, we kwamen vroeg met tien man te staan, maar we wonnen alsnog met 4-0. Sean was daar zó ongelooflijk aan het uitblinken dat ik dacht: hij moet echt veel meer uitgedaagd worden."

"De volgende dag ben ik naar Marijn Beuker gelopen: 'Deze moeten we niet meer bij de Onder-19 houden.' Daar gooide ik als trainer natuurlijk mijn eigen glazen in, want ik raakte een toptalent kwijt, maar Sean was eraan toe", meende hij.

Louis van Gaal was het met Weijs eens en zei ooit tegen Steur: 'Bij mij zou jij altijd spelen'. Steur zelf: "Een heel bijzondere man en trainer. Hij zei paar dingen tegen me die me veel vertrouwen gaven, waaronder dat. Dat was een heel leuk gesprek, ik hoop dat ik hem snel nog een keer mag spraken."