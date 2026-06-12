"Ik snap er helemaal niks van hoe Wout Weghorst wordt gebruikt"
Het Nederlands elftal neemt het zondagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten op tegen Japan en John van Loen is benieuwd met welke opstelling Oranje gaat beginnen. De voormalig profvoetballer, die bij clubs als FC Utrecht, Ajax en Feyenoord speelde, hoopt dat Donyell Malen 'gewoon' in de spits mag blijven staan.
"Memphis Depay is er niet klaar voor om in de basis te staan. Die heeft tijd nodig om honderd procent fit te worden", legt hij uit op de site van de Telegraaf. "We spelen in zware omstandigheden tegen een tegenstander die veel beter kan omgaan met de hitte dan Nederland, want in Japan kan het ook enorm warm zijn. En daarom heb je fitte spelers nodig", adviseert Van Loen, die hoopt dat Ronald Koeman ook heeft getraind op een slotoffensief.
"Nu we het toch over de spitsen hebben. Ik snap er helemaal niks van hoe Wout Weghorst wordt gebruikt bij Oranje", vervolgt hij kritisch. "Die is meegenomen als pinchhitter, maar als hij erin komt, blijft Oranje gewoon hetzelfde spelletje spelen in plaats van lange ballen te geven en te gaan knokken voor de tweede bal. Als je zo’n type meeneemt, dan moet je hem wel op de goede manier gebruiken", constateert Van Loen.
Op de linkerkant kiest hij voor Cody Gakpo. "Dat is een zekerheidje, daar kan geen enkele discussie over bestaan", stelt hij. "Gakpo is zo belangrijk voor dit Nederlands elftal. Hij heeft snelheid, scorend vermogen, oog voor de assist. Ik zie ook niet een heel serieus alternatief in deze selectie. Een speler als Noa Lang is veel flegmatieker. Dat is niet te vergelijken met Gakpo, die er altijd staat", besluit Van Loen.
"Ik snap er helemaal niks van hoe Wout Weghorst wordt gebruikt"
Tomiyasu kritisch: "Ik bewaar er geen goede herinneringen aan"
Van der Vaart bekritiseert Heitinga: "Dat kan hij gewoon niet"
Verweij verklapt: "Eerste prijs is alweer binnen voor Weghorst"
Ronald Koeman junior doet open sollicitatie: "Bij een grote club"
Ten Hag wijst naar oud-Ajacied: "Dat is een heel groot verlies"
'Ajax nog altijd geïnteresseerd in Spaanse Real Betis-aanvaller'
Gudelj neemt afscheid bij Sevilla; nu transfervrij op te pikken
Taylor: "Ajax-tijd alleen maar positief, behalve de laatste duels"
Mike Verweij verwacht Ajax-vertrek: "Hij wil liever naar Spanje"
'Portugese topclub heeft serieuze belangstelling in Wout Weghorst'
'Ajax neemt contact op met transfervrije keeper van Internazionale'
Edson Álvarez in de basis bij Mexico? "Heeft veel concurrentie"
'Van der Gaag topkandidaat om trainer te worden in Portugal'
Van Marwijk waarschuwt Koeman: "Die zat bij Ajax op de bank"
"Best eigenaardig dat Dick Schreuder niet in beeld was bij Ajax"
Woerts kritisch: "Om Feyenoord een duwtje in het ravijn te geven"
'Jordi Cruijff benadert doelman met verleden bij Bayern München'
Toby Alderweireld: "Moet niet overschatten wat ik heb verdiend"
'Ajax-target wil deze zomer vertrekken en stuurt brief naar club'
Theo Janssen vreest: "Als je daarnaar kijkt: het klopt niet"
Ajax Vrouwen raakt Regina van Eijk kwijt aan Europese topclub
VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden
Nieuwe assistent Ajax verklapt transfer op Instagram: "Grote eer"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Driessen kritisch op Koeman: "Zo maakte ik hem ook mee bij Ajax"
Weghorst ambitieus: "Ik ben lang van huis, 45 dagen tot de finale"
Erik ten Hag biecht op: "Dat heb ik van Marc Overmars geleerd"
Weghorst zet vraagtekens bij rol: "Ben ik het nooit mee eens"
'Kenny Tete moest het afleggen': "Bondscoach moest bakzeil halen"