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"Ik snap er helemaal niks van hoe Wout Weghorst wordt gebruikt"

Niek
Wout Weghorst heeft een reserverol bij Oranje
Wout Weghorst heeft een reserverol bij Oranje Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal neemt het zondagavond tijdens het WK in de Verenigde Staten op tegen Japan en John van Loen is benieuwd met welke opstelling Oranje gaat beginnen. De voormalig profvoetballer, die bij clubs als FC Utrecht, Ajax en Feyenoord speelde, hoopt dat Donyell Malen 'gewoon' in de spits mag blijven staan. 

"Memphis Depay is er niet klaar voor om in de basis te staan. Die heeft tijd nodig om honderd procent fit te worden", legt hij uit op de site van de Telegraaf. "We spelen in zware omstandigheden tegen een tegenstander die veel beter kan omgaan met de hitte dan Nederland, want in Japan kan het ook enorm warm zijn. En daarom heb je fitte spelers nodig", adviseert Van Loen, die hoopt dat Ronald Koeman ook heeft getraind op een slotoffensief. 

"Nu we het toch over de spitsen hebben. Ik snap er helemaal niks van hoe Wout Weghorst wordt gebruikt bij Oranje", vervolgt hij kritisch. "Die is meegenomen als pinchhitter, maar als hij erin komt, blijft Oranje gewoon hetzelfde spelletje spelen in plaats van lange ballen te geven en te gaan knokken voor de tweede bal. Als je zo’n type meeneemt, dan moet je hem wel op de goede manier gebruiken", constateert Van Loen. 

Op de linkerkant kiest hij voor Cody Gakpo. "Dat is een zekerheidje, daar kan geen enkele discussie over bestaan", stelt hij. "Gakpo is zo belangrijk voor dit Nederlands elftal. Hij heeft snelheid, scorend vermogen, oog voor de assist. Ik zie ook niet een heel serieus alternatief in deze selectie. Een speler als Noa Lang is veel flegmatieker. Dat is niet te vergelijken met Gakpo, die er altijd staat", besluit Van Loen.

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