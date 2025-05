"Ik viel al enkele malen in slaap tijdens een Ajax-wedstrijd"

Ajax is dit seizoen de trotse koploper van de Eredivisie met 74 punten uit 31 wedstrijden, maar Frits Abrahams kan niet echt genieten van de ploeg van trainer Francesco Farioli. De columnist van NRC, die jarenlang Ajax-volger was, vindt het leuker om naar PSV te kijken.

"Ik durf het nauwelijks te bekennen, maar het is me dit seizoen al enkele malen overkomen dat ik tijdens een Ajax-wedstrijd voor de tv in slaap viel – nota bene al in de eerste helft", schrijft hij in het NRC. "Dat ligt aan je leeftijd, zullen boze Ajax-fans nu roepen, maar kan ik het helpen dat Ajax zulk slaapverwekkend voetbal speelt? Ik verwijt de Italiaanse trainer Francesco Farioli niets. Hij had geen andere keus", beseft Abrahams.

"Om met het voorradige, middelmatige spelersmateriaal de eerste plaats te bereiken, moest hij zijn toevlucht nemen tot saai, risicoloos spel met de nadruk op de defensie. Dit Ajax voetbalt niet, het houdt tegen", constateert hij. "Het initiatief wordt aan de tegenstander gelaten – en als die wél risico’s neemt, slaat Ajax toe als een soldaat vanuit zijn hinderlaag. De achterban heeft nu nog begrip voor de strategie van Farioli, maar Ajax kan zich niet nóg zo’n seizoen met stomvervelend voetbal permitteren", waarschuwt Abrahams.

"Er zal meer pure klasse in het elftal moeten komen, maar wie betaalt de broodnodige opvolgers van vaak falende spelers als Brobbey en Traoré? Met een voorsprong van negen punten op het verslappende PSV dachten de Ajax-spelers weer wat overmoediger te kunnen worden", blikt hij terug. "Ze lieten hun verdedigende stijl enigszins varen – tegen de zin van Farioli? – en probeerden dominanter te spelen, op de helft van de tegenstander. Het werd prompt afgestraft, eerst door FC Utrecht, later ook door Sparta", aldus Abrahams.

"Nu moet een ongetwijfeld zenuwachtig geworden elftal in de laatste drie wedstrijden (NEC-thuis, FC Groningen-uit en FC Twente-thuis, red.) het kampioenschap alsnog zien te redden", beseft hij. "Het zal Ajax met enig hangen en wurgen wel lukken, maar ik zal er niet om rouwen als PSV toch nog kampioen wordt. Het heeft het beste elftal, speelt een positief soort voetbal, maar ging dit seizoen in de fout door gemakzucht in de spelersgroep én door een langdurige blessure van zijn beste speler, Malik Tillman", besluit Abrahams.