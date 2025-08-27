AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
"Ik vind dat Chery bij Ajax, Feyenoord of PSV had kunnen spelen"

Niek
Tjaronn Chery klapt
Tjaronn Chery

NEC is na drie competitiewedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie met maar liefst negen punten en routinier Tjaronn Chery is één van de uitblinkers bij de club uit Nijmegen. Karim El Ahmadi is vol lof over de creatieve linkspoot. 

De voormalig profvoetballer zag Chery vorig seizoen nog uitblinker bij Royal Antwerp FC. "Hij speelde gewoon 38 wedstrijden. Echt veel voor een 36-jarige", blikt hij terug bij VoetbalPraat. "Ook toen hij uit Israël vertrok, was ik best geschrokken dat zoveel clubs twijfelden aan hem. Utrecht wilde hem niet pakken, maar NEC bood wél een kans. Ik vind dat hij destijds ook bij een topclub had kunnen spelen", aldus El Ahmadi. 

Ook Kees Kwakman is onder de indruk van de aanvallende middenvelder. "Het past geweldig bij hem, deze rol. Een volkomen vrije rol. Hij mag overal staan en gaan waar hij wil", constateert hij. "Ik heb veel tegen hem gespeeld. Zeker als er veel beweging om hem heen is, is hij zo goed. Die derde goal, met dat steekballetje? Fantastisch. Hij is gewoon topfit en zegt zelf dat hij nog lang niet stopt", weet Kwakman.

