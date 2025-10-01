Kick-off
Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Ik vond dat we er in de 1e helft niet eens zo slecht in zaten"

Niek
Elftalfoto van Ajax voor de wedstrijd tegen Olympique Marseille
Elftalfoto van Ajax voor de wedstrijd tegen Olympique Marseille Foto: © Pro Shots

Ajax verloor dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) op bezoek bij Olympique Marseille en Youri Baas baalde dan ook als een stekker na afloop. De centrumverdediger zag dat de Franse topclub erg effectief was. 

"Ik geloof dat ze in de eerste 25 minuten drie kansen hebben gehad en die gingen er allemaal in", blikt hij terug voor de camera van Ziggo Sport. "Ik vond eerlijk gezegd dat we er de eerste helft niet eens zo slecht in zaten. Alleen, we verliezen gewoon stom de bal en dan komen ze er heel snel uit en dan schieten ze die bal binnen", aldus Baas, die de thuisclub in totaal drie keer zag scoren voor rust. 

"Ik vond niet eens dat wij aan de bal slecht waren. Maar je maakt één foutje in de as van het veld en dan komen zij er razendsnel uit", vervolgt de linkspoot, die zich kritisch toont over de teleurstellende resultaten in de Champions League tot nu toe. "Dit is natuurlijk wel het toneel waarop je jezelf en als team wil bewijzen. Dan is het gewoon heel pijnlijk als het zo hard wordt afgestraft", besluit Baas. 

Gerelateerd:
John Heitinga ziet het somber in

Heitinga op de schopstoel bij Ajax? "Liever vandaag dan morgen"

0
Igor Paixão scoort tegen Ajax

Paixão over scoren tegen 'oude vriend' Ajax: "Komt vaak wel goed"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Ko Itakura, Mika Godts en Kenneth Taylor in een uitwedstrijd van Ajax

Kritiek op Heitinga neemt toe: "Dat heeft niet goed uitgepakt"

0
Roberto De Zerbi in Bernabeu

De Zerbi: "Wegvallen van Weghorst en Dolberg maakte het moeilijk"

0
Kees Kwakman

Kwakman legt vinger op zere plek bij Ajax: "Alleen maar slechter"

0
Anco Jansen als analist bij ESPN

Anco Jansen wijst twee Ajax-spelers aan: "Kan gewoon niet meer"

0
John Heitinga

Heitinga maakt geen indruk: "Lijkt een soort aanloop naar ontslag"

0
René van der Gijp

Van der Gijp verbaasd door Ajax: "Ik vond dat best bijzonder"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart lacht Ajax-speler uit: "Lijkt wel trefbal" (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 7 11 19
2 PSV 7 10 16
3 Ajax 7 7 15
4 NEC Nijmegen 7 8 12
5 AZ 7 4 12
6 FC Groningen 7 2 12
7 FC Utrecht 7 6 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd