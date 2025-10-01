"Ik vond dat we er in de 1e helft niet eens zo slecht in zaten"

Ajax verloor dinsdagavond in de strijd om de Champions League met 4-0 (!) op bezoek bij Olympique Marseille en Youri Baas baalde dan ook als een stekker na afloop. De centrumverdediger zag dat de Franse topclub erg effectief was.

"Ik geloof dat ze in de eerste 25 minuten drie kansen hebben gehad en die gingen er allemaal in", blikt hij terug voor de camera van Ziggo Sport. "Ik vond eerlijk gezegd dat we er de eerste helft niet eens zo slecht in zaten. Alleen, we verliezen gewoon stom de bal en dan komen ze er heel snel uit en dan schieten ze die bal binnen", aldus Baas, die de thuisclub in totaal drie keer zag scoren voor rust.

"Ik vond niet eens dat wij aan de bal slecht waren. Maar je maakt één foutje in de as van het veld en dan komen zij er razendsnel uit", vervolgt de linkspoot, die zich kritisch toont over de teleurstellende resultaten in de Champions League tot nu toe. "Dit is natuurlijk wel het toneel waarop je jezelf en als team wil bewijzen. Dan is het gewoon heel pijnlijk als het zo hard wordt afgestraft", besluit Baas.