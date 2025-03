"Ik vraag me ook wel af of Farioli dat als coach in zich heeft"

"AZ en PSV komen er redelijk snel aan, terwijl Pasveer geblesseerd is. Ze hebben geen extra spits meer. Het is een dun lijntje waarop ze lopen", opent Maaskant in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik ben heel kritisch op Farioli geweest in de ontwikkeling van het aanvallende spel en ik vraag me ook af of hij dat als coach in zich heeft, maar je ziet wel dat ze beter zijn gaan spelen."

Dat maakt echter niet uit, nu de Amsterdammers wel de punten halen. "Maar Ajax is dit jaar simpelweg een ploeg die het van de verdedigende organisatie moet hebben. Als dat wegvalt dan kan het nog spannend worden. Maar ze staan wel erg ver voor, dat is ook de realiteit."