Geschreven door Jessica Westdijk 11 aug 2021 om 17:08

Afgelopen seizoen werd Danilo door Ajax verhuurd aan FC Twente. In Enschede maakte hij een sterke indruk en nu mag hij zich gaan bewijzen in Amsterdam, als stand-in voor Sébastien Haller.

De Braziliaan kijkt uit naar het nieuwe seizoen en geeft aan dat hij bij Twente veel geleerd heeft: “Ik besef nu meer dat dit het serieuze werk is. Ik speel in de ArenA en krijg misschien wel mijn kans in de Champions League. Ik wil heel Europa laten zien wie Danilo is”, vertelt hij aan Ajax TV. De tweede seizoenshelft bij FC Twente was minder, iets waar hij ook van geleerd heeft: “Het team presteerde minder en ik ging mee in dat niveau. Ik neem het vooral mezelf kwalijk. Als je een topspeler wil worden, gelden er geen excuses. Ik heb geleerd dat je niet naar excuses moet zoeken. Niet praten, maar doen.”

Hoewel Danilo zeker niet de eerste spits van Ajax zal zijn dit seizoen, is hij wel degene die met rugnummer 9 gaat spelen. “Dat nummer is door veel legendes gedragen. Ik wil mijn eigen geschiedenis schrijven met dit rugnummer. Toen bleek dat dit nummer vrij was, greep ik mijn kans. Het zal mij goed doen. Suárez, Ibrahimovic. Dat soort spelers hebben geschiedenis geschreven met dit nummer.”