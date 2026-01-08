"Ik wilde Brobbey helpen, maar ik heb er niks meer over gehoord"

John Bosman, voormalig spits van onder meer Ajax en dertigvoudig international van Oranje, stond open om Brian Brobbey te helpen bij het verbeteren van zijn kopspel. Tot een samenwerking kwam het echter nooit, omdat het initiatief strandde.

"Ik ben gepolst of ik een paar trainingen met hem wilden doen. Een paar voorzetjes en zo", vertelt Bosman in Dossier Eredivisie van ESPN. "Ik zei: laat maar weten wanneer. Maar ik heb er verder niks meer over gehoord. Het lag niet aan mij."

Bosman, die tijdens zijn loopbaan bekendstond als een sterke kopper, kent Brobbey goed uit de Ajax-jeugd, waar ze eerder samenwerkten. Volgens hem laat het koppen van de huidige spits van Sunderland soms te wensen over. "Het gebeurt hem veel dat hij de bal boven op zijn hoofd krijgt, zodat de bal over gaat. Dan moet hij eerder springen om boven de bal uit te komen", analyseert Bosman.

De oud-aanvaller vindt dat koppen een basisvaardigheid is voor elke spits. "Je hoeft geen specialist te zijn, maar je krijgt veel ballen daar. Een bal moet in ieder geval tussen de palen."