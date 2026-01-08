Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

"Ik wilde Brobbey helpen, maar ik heb er niks meer over gehoord"

Amber
bron: ESPN
Brian Brobbey
Brian Brobbey Foto: © BSR Agency

John Bosman, voormalig spits van onder meer Ajax en dertigvoudig international van Oranje, stond open om Brian Brobbey te helpen bij het verbeteren van zijn kopspel. Tot een samenwerking kwam het echter nooit, omdat het initiatief strandde.

"Ik ben gepolst of ik een paar trainingen met hem wilden doen. Een paar voorzetjes en zo", vertelt Bosman in Dossier Eredivisie van ESPN. "Ik zei: laat maar weten wanneer. Maar ik heb er verder niks meer over gehoord. Het lag niet aan mij."

Bosman, die tijdens zijn loopbaan bekendstond als een sterke kopper, kent Brobbey goed uit de Ajax-jeugd, waar ze eerder samenwerkten. Volgens hem laat het koppen van de huidige spits van Sunderland soms te wensen over. "Het gebeurt hem veel dat hij de bal boven op zijn hoofd krijgt, zodat de bal over gaat. Dan moet hij eerder springen om boven de bal uit te komen", analyseert Bosman.

De oud-aanvaller vindt dat koppen een basisvaardigheid is voor elke spits. "Je hoeft geen specialist te zijn, maar je krijgt veel ballen daar. Een bal moet in ieder geval tussen de palen."

Gerelateerd:
Frank Rijkaard en Marco van Basten bij de opening van hun sporthal

Sporthal van Rijkaard en Van Basten ingestort: "Ontstond paniek"

0
Neraysho Kasanwirjo

Oud-Ajacied naar Fortuna Sittard: "Wil me graag weer laten zien"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Brian Brobbey
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd