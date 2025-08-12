Kick-Off
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
"Ik word nu al helemaal gek van Wout Weghorst zijn vieringen"

Niek
Wout Weghorst en Youri Baas
Wout Weghorst en Youri Baas Foto: © Pro Shots

Ajax won zondagmiddag in eigen huis met 2-0 van Telstar door twee doelpunten van Wout Weghorst, maar niet iedereen was onder de indruk van de boomlange centrumspits. 

Nico Dijkshoorn liet zich via 'X kritisch' uit over het gedrag van de aanvaller. "Ik wordt nu al helemaal gek van Weghorst zijn maniertjes, vieringen en intense gesprekken met de scheidsrechter. Fyll Psycho Mode meteen weer", constateert hij. 

Weghorst liet na afloop weten dat hij erg had uitgekeken naar de eerste competitiewedstrijd. "Vandaag was het weer om echie, daar was ik heel blij om", sprak hij bij ESPN. "Naarmate je ouder wordt, is het wel lekker als die voorbereiding voorbij is. Ik ben vanochtend opgestaan en was wat zenuwachtig, ik had kriebels in mijn buik. Steven (Berghuis, red.) zag me binnenkomen vandaag en zei: "Die zal vandaag wel op het scorebord staan.

Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
