"Ik word nu al helemaal gek van Wout Weghorst zijn vieringen"

Nico Dijkshoorn liet zich via 'X kritisch' uit over het gedrag van de aanvaller. "Ik wordt nu al helemaal gek van Weghorst zijn maniertjes, vieringen en intense gesprekken met de scheidsrechter. Fyll Psycho Mode meteen weer", constateert hij.

Weghorst liet na afloop weten dat hij erg had uitgekeken naar de eerste competitiewedstrijd. "Vandaag was het weer om echie, daar was ik heel blij om", sprak hij bij ESPN. "Naarmate je ouder wordt, is het wel lekker als die voorbereiding voorbij is. Ik ben vanochtend opgestaan en was wat zenuwachtig, ik had kriebels in mijn buik. Steven (Berghuis, red.) zag me binnenkomen vandaag en zei: "Die zal vandaag wel op het scorebord staan."