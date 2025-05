"Ik zag dat zelfs Marco van Basten enthousiast over hem was"

Antony is bij Betis weer de dribbelaar die iedereen kent. Zijn ontdekker Hans van der Zee, voormalig Ajax-scout, ziet het met trots aan. "Daar ben ik enorm blij mee. Je ziet weer de oude Antony. Ik zag dat zelfs Marco van Basten, die altijd heel sceptisch over Antony is, enthousiast over hem was."

Van der Zee blijft geloven in het talent dat hij ooit ontdekte in Brazilië. "Het blijft een supertalent, een speler met snelheid én techniek, die beide kwaliteiten goed weet te combineren", zegt hij.

Dat het bij Manchester United nooit klikte, begrijpt hij niet volledig. "Waarom het er daar niet is uitgekomen, nota bene bij een trainer die hem goed kende en per se wilde hebben, blijft een raadsel. Of het de druk van de transfersom van 100 miljoen was? Dat denk ik niet. Ik denk dat de privéproblemen wel veel impact hebben gehad."

De recente oproep van Antony voor de Braziliaanse nationale ploeg bevestigt voor Van der Zee dat de ommekeer ook buiten het veld plaatsvindt. "Dat laat wel zien dat Antony het ook privé weer goed op de rails heeft, want anders begon Ancelotti daar niet aan." Volgens hem is dit halve seizoen dan ook meer dan een opleving: "Het bewijst dat ik het toen toch goed gezien heb."