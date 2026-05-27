"Ik zag Gloukh chagrijnig door de catacomben lopen in Volendam"
Job van Kempen is benieuwd of Oscar Gloukh volgend seizoen nog bij Ajax speelt. De verslaggever van Het Parool wijst naar de reserverol van de 22-jarige aanvaller, die in de play-offs zelfs helemaal geen speeltijd kreeg van trainer Oscar Garcia.
"Ik zag hem chagrijnig door de catacomben lopen in Volendam. Ik denk dat hij met een heel slecht gevoel terugkijkt op dit seizoen bij Ajax", vertelt hij in de podcast Branie. "Of-ie vertrekt? Dat hangt er vanaf wie de nieuwe trainer wordt, denk ik. Als ik zijn manager zou zijn, zou ik daar op wachten. En ondertussen zou ik de markt verkennen om te kijken of er clubs zijn waar je beter tot je recht komt. Hij heeft een beetje voor spek en bonen meegedaan", aldus Van Kempen.
Daan Sutorius ziet nog wel toekomstperspectief voor de technicus. "Ik vind het wel opmerkelijk dat-ie tijdens de play-offs helemaal niet gespeeld heeft, tegen FC Groningen niet en tegen FC Utrecht niet. Voor het aantal minuten dat Gloukh dit seizoen gespeeld heeft, heeft-ie best aardig statistieken", legt hij uit. "Onder Fred Grim heeft hij als rechtsbuiten een aantal goede wedstrijden gespeeld", blikt Sutorius terug.
"Toen werd-ie er ineens uitgehaald voor Rayane Bounida. Vond ik toen ook al vreemd", benadrukt hij. Sutorius ziet in Gloukh een speler die in de basis kan staan bij Ajax 1. "Ik dacht zelfs: als Godts wordt verkocht voor heel veel geld, is hij misschien wel zijn opvolger. Die heb je dan dus in huis. Bij Red Bull Salzburg heeft Gloukh heeft veel op die positie gespeeld. Een juiste trainer krijgt hem echt wel aan de praat."
"Ik zag Gloukh chagrijnig door de catacomben lopen in Volendam"
Ajax legt jeugdinternational vast: "Zeer vaardig aan de bal"
Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"
BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend
'Ajax hoopt op komst van Spaans toptalent en brengt bod uit'
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Wim Kieft kraakt Ajax-beleid: "Dat voelt allemaal niet goed"
Van Royen steunt Ajacied: "Dat slaat toch helemaal nergens op?"
Ajax gaat volgend seizoen voor titel: "Heeft Cruijff mij beloofd"
Paes stopte strafschop van Haller: "Hij maakte ze bijna altijd"
Bounida ziet WK-droom uiteenspatten: "Ik zal achter jullie staan"
Willaert doet onthulling: "Farioli fluisterde iets in mijn oor..."
Vriendin Ajacied in tranen na Ajax - FC Utrecht, video gaat viral
Mulder vindt Ajax-veldspeler klaar voor staf: "Echt indrukwekkend"
Verweij ontkracht transfergerucht: "Hij is nu nog veel te duur"
Jaap Stam vindt nieuwe baan bij club in Eredivisie: "Dat hoop ik"
Ajax laat linksback naar Keuken Kampioen Divisie vertrekken
Huntelaar geeft gezondheidsupdate: "Het gaat een stuk beter"
Bounida krijgt uitsluitsel over plek bij WK-selectie Marokko
"Van Basten is bij Ajax een keer onder zijn bureau gaan liggen"
Sneijder biecht leugen op: "Die 'fuck you' was wel richting hem"
Weghorst niet mee met Oranje? "Hij kan net zoveel oorlog maken"
Jan Mulder roemt Ajax-talent: "Dat gaat een grote speler worden"
Van der Vaart blikt terug: "Van Basten dacht: wat een mongool"
Kraay overtuigd: "Die kan de komende twaalf jaar mee bij Ajax"
Sven Mislintat alweer ontslagen in Duitsland: "Dat kan gebeuren"
Derksen bekritiseert Ajax-speler: "Het is een dommig werkpaard"
Driessen geeft flink af op Ajax: "Ze moeten alles verkopen!"
'Doelwit van Ajax loopt WK voetbal mis': "Het leven gaat door"
Perez enthousiast: "Niet fluitend, maar hij kan wel mee bij Ajax"