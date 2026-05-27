2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
"Ik zag Gloukh chagrijnig door de catacomben lopen in Volendam"

Niek
Oscar Gloukh bij een uitwedstrijd van Ajax
Oscar Gloukh bij een uitwedstrijd van Ajax Foto: © Pro Shots

Job van Kempen is benieuwd of Oscar Gloukh volgend seizoen nog bij Ajax speelt. De verslaggever van Het Parool wijst naar de reserverol van de 22-jarige aanvaller, die in de play-offs zelfs helemaal geen speeltijd kreeg van trainer Oscar Garcia. 

"Ik zag hem chagrijnig door de catacomben lopen in Volendam. Ik denk dat hij met een heel slecht gevoel terugkijkt op dit seizoen bij Ajax", vertelt hij in de podcast Branie. "Of-ie vertrekt? Dat hangt er vanaf wie de nieuwe trainer wordt, denk ik. Als ik zijn manager zou zijn, zou ik daar op wachten. En ondertussen zou ik de markt verkennen om te kijken of er clubs zijn waar je beter tot je recht komt. Hij heeft een beetje voor spek en bonen meegedaan", aldus Van Kempen. 

Daan Sutorius ziet nog wel toekomstperspectief voor de technicus. "Ik vind het wel opmerkelijk dat-ie tijdens de play-offs helemaal niet gespeeld heeft, tegen FC Groningen niet en tegen FC Utrecht niet. Voor het aantal minuten dat Gloukh dit seizoen gespeeld heeft, heeft-ie best aardig statistieken", legt hij uit. "Onder Fred Grim heeft hij als rechtsbuiten een aantal goede wedstrijden gespeeld", blikt Sutorius terug.

"Toen werd-ie er ineens uitgehaald voor Rayane Bounida. Vond ik toen ook al vreemd", benadrukt hij. Sutorius ziet in Gloukh een speler die in de basis kan staan bij Ajax 1. "Ik dacht zelfs: als Godts wordt verkocht voor heel veel geld, is hij misschien wel zijn opvolger. Die heb je dan dus in huis. Bij Red Bull Salzburg heeft Gloukh heeft veel op die positie gespeeld. Een juiste trainer krijgt hem echt wel aan de praat."

Jordi Cruijff en Marijn Beuker

Ajax legt jeugdinternational vast: "Zeer vaardig aan de bal"

Ismael Saibari

Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"

