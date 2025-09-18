Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale en in de Eredivisie loopt de ploeg van trainer John Heitinga ook al achter de feiten aan door het (onnodige) puntenverlies op bezoek bij Go Ahead Eagles en FC Volendam.

Nicky van der Gijp heeft een duidelijk advies voor de club uit Amsterdam. "Ik zou Heitinga er gewoon uitgooien, want dit gaat niet werken", voorspelt de zoon van René van der Gijp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. "Het is gewoon geen goede trainer, dat zie je toch?"

Jan Boskamp vraagt zich vervolgens af waarom de Feyenoord-fan er zo over denkt. Van der Gijp: "Je bent het toch met mij eens dat je bij een goede trainer toch direct een manier van spelen terug? Het hoeft niet allemaal goed te gaan, maar je ziet het. Zoals bij Dick Schreuder, Arne Slot en Pep Guardiola", legt hij uit.