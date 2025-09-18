AD Voetbal podcast
Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
"Ik zou Heitinga er gewoon uitgooien, want dit gaat niet werken"

Niek
John Heitinga zit op bank naast Marcel Keizer
John Heitinga zit op bank naast Marcel Keizer

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale en in de Eredivisie loopt de ploeg van trainer John Heitinga ook al achter de feiten aan door het (onnodige) puntenverlies op bezoek bij Go Ahead Eagles en FC Volendam. 

Nicky van der Gijp heeft een duidelijk advies voor de club uit Amsterdam. "Ik zou Heitinga er gewoon uitgooien, want dit gaat niet werken", voorspelt de zoon van René van der Gijp in de podcast Boskamp & Kleine Gijp. "Het is gewoon geen goede trainer, dat zie je toch?"

Jan Boskamp vraagt zich vervolgens af waarom de Feyenoord-fan er zo over denkt. Van der Gijp: "Je bent het toch met mij eens dat je bij een goede trainer toch direct een manier van spelen terug? Het hoeft niet allemaal goed te gaan, maar je ziet het. Zoals bij Dick Schreuder, Arne Slot en Pep Guardiola", legt hij uit. 

Wout Weghorst bedankt de Ajax-fans

Weghorst wijst 3 'sterke koppers' aan: "Daar ben ik er één van"

0
Wesley Sneijder

'Sneijder fileert onmachtig Ajax': "Kunnen het niveau niet aan"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
René van der Gijp

Van der Gijp over Ajax - Inter: "Daar hebben wij geen idee van"

0
Mika Godts en Davy Klaassen vieren de 1-0

VIDEO | Samenvatting: Ajax wint moeizaam van PEC Zwolle (3-1)

0
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
