"Ik zou niet voor Oranje willen spelen, het racisme zit zó diep"

Het Nederlands elftal voor een oefenduel in De Kuip

Het Nederlands elftal voor een oefenduel in De Kuip Foto: © Pro Shots

Johan Derksen heeft in Vandaag Inside Oranje stevige kritiek geuit op in Nederland geboren voetballers die ervoor kiezen om internationaal uit te komen voor Marokko. Volgens hem hebben spelers die in Nederland zijn opgegroeid een "morele verplichting" richting het land dat hen heeft opgeleid en kansen heeft geboden. Gast Nordin Ghouddani ziet dat echter anders en verwacht juist dat steeds meer spelers in de toekomst voor een ander land dan Nederland zullen kiezen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen. Cookievoorkeuren wijzigen

Tijdens de uitzending van vrijdagavond schoof Ghouddani, journalist en presentator van de online talkshow Mocro Inside, aan bij Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Genee legde hem een hypothetisch scenario voor: stel dat Nederland en Marokko elkaar treffen in de tweede ronde van het komende WK, welk team zou hij dan steunen? Ghouddani, die zowel een trainingspak als een shirt van het Marokkaanse elftal droeg, antwoordde zonder aarzeling: "Ja, Marokko natuurlijk." Zijn woonplaats Tilburg, waar hij al sinds zijn anderhalf jaar woont, verandert daar niets aan. "Ik ben een Brabander, honderd procent, maar ik ben nog steeds honderd procent Marokkaan." Vervolgens gaf Derksen zijn visie op de kwestie. Hij wees op spelers met een Marokkaanse achtergrond die in Nederland zijn geboren en opgegroeid. Volgens hem profiteren zij van de Nederlandse voorzieningen en opleiding, maar kiezen zij uiteindelijk toch voor het nationale team van Marokko. Daarover zei hij: "Weet je wat mij altijd opvalt? Je hebt Marokkaanse spelers die in Nederland geboren zijn. Die ouders zijn hier ooit naartoe gekomen omdat ze het hier beter hebben dan in Marokko."

"Zo'n jongen groeit op en maakt gebruik van onze sociale wetten, en die wordt opgeleid hier. Dan heeft hij de keus en dan gaat hij voor Marokko spelen, omdat opa dat graag heeft. Ik vind dat stank voor dank tegenover de Nederlandse groeperingen", vervolgt Derksen. René van der Gijp reageerde met een knipoog richting Ghouddani: "Dat vind jij toch ook wel?" Ghouddani maakte direct duidelijk dat hij die mening niet deelt. "Nee, dat vind ik niet." Volgens hem speelt ook de manier waarop spelers met een migratieachtergrond in Nederland worden behandeld een rol. Hij verwees daarbij naar racistische reacties waarmee sommige internationals te maken krijgen. "Als ik kijk naar het Nederlands elftal. Er werd laatst een foto gemaakt van allemaal donkere spelers. Als je kijkt naar de racistische bagger die Nederlandse spelers op hun dak krijgen..."

Hij gaat nog even door. "Ik zou niet eens voor het Nederlands elftal willen spelen. Het racisme is zó diep, zó doordrenkt. Van Dijk, Depay, Dumfries, noem ze maar op. Waarom zou je voor Nederland willen spelen als je voor een ander land kan spelen? Gelijk doen." Ondanks die uitleg bleef Derksen bij zijn standpunt. Hij noemde het kiezen voor een ander nationaal elftal nog steeds "een beetje ondankbaar" tegenover de Nederlandse samenleving. Ghouddani benadrukte echter dat zo'n keuze volgens hem niets met ondankbaarheid te maken heeft. "Je moet het niet zien uit ondankbaarheid. Als je voor het ene land kiest, wil dat niet zeggen dat je iets tegen het andere land hebt. Als je houdt van je ene kind, wil dat niet zeggen dat je niet van je andere kind houdt." Volgens hem draait de beslissing vooral om gevoel en identiteit. "Voetbal is topsport. Dat is een keuze met je hart, waar voel ik me het beste bij?" Hij sloot af met een vergelijking tussen de beleving in Nederland en Marokko: "Als je in Nederland voetbalt en je bent slecht, dan ben je ineens die slechte Marokkaan. Als je voor Marokko kiest en je voetbalt, of je nou goed of slecht bent. Je blijft een Marokkaan. Dat is echt wel een verschil."