"Ik zou niet voor Oranje willen spelen, het racisme zit zó diep"
Johan Derksen heeft in Vandaag Inside Oranje stevige kritiek geuit op in Nederland geboren voetballers die ervoor kiezen om internationaal uit te komen voor Marokko. Volgens hem hebben spelers die in Nederland zijn opgegroeid een "morele verplichting" richting het land dat hen heeft opgeleid en kansen heeft geboden. Gast Nordin Ghouddani ziet dat echter anders en verwacht juist dat steeds meer spelers in de toekomst voor een ander land dan Nederland zullen kiezen.
Tijdens de uitzending van vrijdagavond schoof Ghouddani, journalist en presentator van de online talkshow Mocro Inside, aan bij Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp. Genee legde hem een hypothetisch scenario voor: stel dat Nederland en Marokko elkaar treffen in de tweede ronde van het komende WK, welk team zou hij dan steunen? Ghouddani, die zowel een trainingspak als een shirt van het Marokkaanse elftal droeg, antwoordde zonder aarzeling: "Ja, Marokko natuurlijk." Zijn woonplaats Tilburg, waar hij al sinds zijn anderhalf jaar woont, verandert daar niets aan. "Ik ben een Brabander, honderd procent, maar ik ben nog steeds honderd procent Marokkaan."
Vervolgens gaf Derksen zijn visie op de kwestie. Hij wees op spelers met een Marokkaanse achtergrond die in Nederland zijn geboren en opgegroeid. Volgens hem profiteren zij van de Nederlandse voorzieningen en opleiding, maar kiezen zij uiteindelijk toch voor het nationale team van Marokko. Daarover zei hij: "Weet je wat mij altijd opvalt? Je hebt Marokkaanse spelers die in Nederland geboren zijn. Die ouders zijn hier ooit naartoe gekomen omdat ze het hier beter hebben dan in Marokko."
"Zo'n jongen groeit op en maakt gebruik van onze sociale wetten, en die wordt opgeleid hier. Dan heeft hij de keus en dan gaat hij voor Marokko spelen, omdat opa dat graag heeft. Ik vind dat stank voor dank tegenover de Nederlandse groeperingen", vervolgt Derksen. René van der Gijp reageerde met een knipoog richting Ghouddani: "Dat vind jij toch ook wel?"
Ghouddani maakte direct duidelijk dat hij die mening niet deelt. "Nee, dat vind ik niet." Volgens hem speelt ook de manier waarop spelers met een migratieachtergrond in Nederland worden behandeld een rol. Hij verwees daarbij naar racistische reacties waarmee sommige internationals te maken krijgen. "Als ik kijk naar het Nederlands elftal. Er werd laatst een foto gemaakt van allemaal donkere spelers. Als je kijkt naar de racistische bagger die Nederlandse spelers op hun dak krijgen..."
Hij gaat nog even door. "Ik zou niet eens voor het Nederlands elftal willen spelen. Het racisme is zó diep, zó doordrenkt. Van Dijk, Depay, Dumfries, noem ze maar op. Waarom zou je voor Nederland willen spelen als je voor een ander land kan spelen? Gelijk doen." Ondanks die uitleg bleef Derksen bij zijn standpunt. Hij noemde het kiezen voor een ander nationaal elftal nog steeds "een beetje ondankbaar" tegenover de Nederlandse samenleving.
Ghouddani benadrukte echter dat zo'n keuze volgens hem niets met ondankbaarheid te maken heeft. "Je moet het niet zien uit ondankbaarheid. Als je voor het ene land kiest, wil dat niet zeggen dat je iets tegen het andere land hebt. Als je houdt van je ene kind, wil dat niet zeggen dat je niet van je andere kind houdt." Volgens hem draait de beslissing vooral om gevoel en identiteit. "Voetbal is topsport. Dat is een keuze met je hart, waar voel ik me het beste bij?"
Hij sloot af met een vergelijking tussen de beleving in Nederland en Marokko: "Als je in Nederland voetbalt en je bent slecht, dan ben je ineens die slechte Marokkaan. Als je voor Marokko kiest en je voetbalt, of je nou goed of slecht bent. Je blijft een Marokkaan. Dat is echt wel een verschil."
Zet in op Nederland tegen Japan!
Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het WK met de poulewedstrijd tegen Japan. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Noa Vahle over Oranje-selectie: "Ze balen van die zure mensen"
Theo Janssen transfervrij: "Heb niets meer van die club gehoord"
"Ik zou niet voor Oranje willen spelen, het racisme zit zó diep"
Ten Voorde: "Ajax en Feyenoord kunnen hem al niet meer betalen"
'Club Brugge meldt zich voor Ajacied van ruim 9 miljoen euro'
Van der Zee haalt uit: "Allemaal geld door putje gegaan bij Ajax"
'Ajax-doelwit mag weg': "Als het gaat om transferbedragen..."
Theo Janssen kritisch op Ajax: "AZ is ze in de opleiding voorbij"
Ajax krijgt transfertip: "Dat zou een absolute topkeeper zijn"
'Jordi Cruijff bezig met grote vissen': "Die gaat ook komen"
Cedric van der Gun weg bij ADO Den Haag: "Dat zag hij niet zitten"
'Taylor kan naar Premier League: Ajax kan miljoenen ontvangen'
"Luka Modric had honderd procent zeker naar Ajax willen komen"
Perez wekt verbazing met Oranje-opstelling: "Hij moet in de spits"
FOTO | FIFA-baas Gianni Infantino poseert met shirt van Ajax
Brobbey in Oranje-basis? "Daarin kan hij heel belangrijk zijn"
Johan Derksen haalt uit: "Nu heb je van die brave hendrikken"
'Schuurs doorstaat medische keuring en tekent driejarig-contract'
'Alex Kroes in verregaande onderhandelingen met nieuwe club'
'Plotselinge wending in Ceballos-soap is goed nieuws voor Ajax'
Voormalig Ajacied adviseert Koeman: "Met Brobbey en Malen voorin"
'Anton Gaaei ziet eigen transferwaarde een flink stuk dalen'
Huntelaar erkent Ajax-miskoop: "Hij heeft het niet goed gedaan"
'Ajax komt steeds dichterbij droomaanwinst Marc-André ter Stegen'
"Ik snap er helemaal niks van hoe Wout Weghorst wordt gebruikt"
Tomiyasu kritisch: "Ik bewaar er geen goede herinneringen aan"
Van der Vaart bekritiseert Heitinga: "Dat kan hij gewoon niet"
Verweij verklapt: "Eerste prijs is alweer binnen voor Weghorst"
Ronald Koeman junior doet open sollicitatie: "Bij een grote club"
Ten Hag wijst naar oud-Ajacied: "Dat is een heel groot verlies"