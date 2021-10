Geschreven door Idse Geurts 07 okt 2021 om 09:10

Oud-doelman Sander Westerveld heeft zich tegenover de NOS uitgelaten over André Onana. Tegenover de NOS laat de oud-speler van onder andere Vitesse en Liverpool, weten dat Ajax streng moet optreden. “Ik zou hem niet eens meer op de club toelaten. Door hem alleen zit Ajax in de problemen. Hij had een jaar bij moeten tekenen met een gelimiteerde transfersom erin als goedmakertje voor zijn fout in het hele dopingschandaal”, zo stelt Westerveld.

Echter, doordat Maarten Stekelenburg het gehele seizoen is uitgeschakeld door een blessure, houdt Ajax niet veel opties onder de lat over. Alleen Remco Pasveer en Jay Gorter zijn beschikbaar. Toch is het ook nog de vraag of Ajax het hele seizoen op deze doelmannen kan bouwen. Volgens oud-doelman Joop Miele, is Pasveer een uitstekende keeper voor de Eredivisie, maar mist hij ‘het Champions League-niveau’. Westerveld sluit zich hierbij aan door te stellen dat Ajax beter op zoek kan naar een nieuwe keeper. De twee oud-doelmannen laten verder weten dat ze Gorter een uitstekende keeper vinden, maar nog te onervaren. Zo stelt Westerveld stellig: “Hij is er nog niet klaar voor.”

Erik ten Hag zal, door de blessure van Stekelenburg en de contractsituatie van Onana, dus met zijn handen in het haar zitten. Zal Onana terugkeren onder de lat? Vertrouwt Ten Hag het gehele seizoen op Pasveer? Of moet er toch een nieuwe doelman worden aangetrokken? Allemaal vragen die snel beantwoord moeten worden door de technische staf van Ajax.