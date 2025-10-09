Ikedia: "Crazy Amsterdamse feestjes waren niet aan ons besteed"

In de zomer van 1999 trok Ajax Pius Ikedia aan. De voormalig aanvaller ging in Amsterdam geregeld eten met Tijjani Babangida en Christopher Kanu, maar had in de beginperiode veel aan zijn gastouders René en Riet in Amstelveen.

"Oh, René en Riet. Ja, mooi man. Echt geweldige mensen", vertelt Ikedia in ELF Voetbal. "Met hen heb ik nog steeds contact, zoals rond onze verjaardagen of de feestdagen. René en Riet gaven mij een warm welkom in Nederland, net als veel andere mensen bij Ajax. Riet maakte vaak groentesoep. Ik at het wel, maar was er eigenlijk niet zo'n fan van, haha. Haar pasta was wel echt lekker. Ik herinner me dat Nederlanders satésaus eten bij sommige maaltijden. Dat kende ik toen nog niet en dat was ook geen succes", blikt de oud-voetballer terug.

"Voor mij was het voordelig dat ik voor mijn komst naar Nederland al mijn ouderlijk huis in Lagos had verlaten. In Ivoorkust had ik al ervaring opgedaan met op mezelf zijn", aldus Ikedia, die met een aantal ploeggenoten Nederlandse les kreeg en ook wat woordjes mee kreeg van René en Riet. "Ik heb meer dan tien jaar in Nederland gewoond en kan vrijwel alles verstaan, maar het zelf spreken blijft moeilijk."

Ikedia ging buiten het voetbal om met onder andere Anthony Obodai, Daniel Cruz en Petri Pasanen. "Crazy Amsterdamse feestjes waren niet aan ons besteed hoor. Dat lieten we aan andere jongens over. Hoewel, na de titel van 2002 hebben we wel met vrijwel de hele selectie een nachtje gefeest."