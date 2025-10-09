AD Voetbalpodcast
Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Ikedia: "Crazy Amsterdamse feestjes waren niet aan ons besteed"

Amber
bron: ELF Voetbal
Pius Ikedia
Pius Ikedia Foto: © BSR Agency

In de zomer van 1999 trok Ajax Pius Ikedia aan. De voormalig aanvaller ging in Amsterdam geregeld eten met Tijjani Babangida en Christopher Kanu, maar had in de beginperiode veel aan zijn gastouders René en Riet in Amstelveen.

"Oh, René en Riet. Ja, mooi man. Echt geweldige mensen", vertelt Ikedia in ELF Voetbal. "Met hen heb ik nog steeds contact, zoals rond onze verjaardagen of de feestdagen. René en Riet gaven mij een warm welkom in Nederland, net als veel andere mensen bij Ajax. Riet maakte vaak groentesoep. Ik at het wel, maar was er eigenlijk niet zo'n fan van, haha. Haar pasta was wel echt lekker. Ik herinner me dat Nederlanders satésaus eten bij sommige maaltijden. Dat kende ik toen nog niet en dat was ook geen succes", blikt de oud-voetballer terug.

"Voor mij was het voordelig dat ik voor mijn komst naar Nederland al mijn ouderlijk huis in Lagos had verlaten. In Ivoorkust had ik al ervaring opgedaan met op mezelf zijn", aldus Ikedia, die met een aantal ploeggenoten Nederlandse les kreeg en ook wat woordjes mee kreeg van René en Riet. "Ik heb meer dan tien jaar in Nederland gewoond en kan vrijwel alles verstaan, maar het zelf spreken blijft moeilijk."

Ikedia ging buiten het voetbal om met onder andere Anthony Obodai, Daniel Cruz en Petri Pasanen. "Crazy Amsterdamse feestjes waren niet aan ons besteed hoor. Dat lieten we aan andere jongens over. Hoewel, na de titel van 2002 hebben we wel met vrijwel de hele selectie een nachtje gefeest."

Gerelateerd:
Francesco Farioli

Farioli krijgt lof: "Anders zou hij nog steeds bij Ajax zitten..."

0
Hakim Ziyech

'Streep door Ziyech-transfer: eigenaar onthult miljoeneneis'

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd