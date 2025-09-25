Ikedia over memorabele wedstrijd: "Heb mijn excuses aangeboden"

Pius Ikedia kende weinig succesmomenten in dienst van Ajax. Echter blijft een middag hem nog goed bij, namelijk die van 29 oktober 2000. Ajax speelde tegen PSV, en de aanvaller stond na dat duel als Man of the Match voor de camera's.

"Ja, dat was een van mijn betere wedstrijden voor Ajax", vertelt Ikedia in gesprek met ELF Voetbal. "Ik stond tegenover Jan Heintze, een heel ervaren linksback. Hij had alles al meegemaakt, maar ik denk dat hij mij die middag een beetje onderschatte. Ik was hem steeds te snel af. We waren op weg naar een zege en ik beleefde een heerlijke middag, maar alsnog werd het mede door mij gelijk."

Ikedia maakte namelijk een overtreding in eigen strafschopgebied, waardoor de Eindhovenaren op gelijke hoogte kwamen. "Toen ik na die wedstrijd die grote fles champagne kreeg voelde het dus alsnog dubbel, door mijn actie voor die penalty. Ik heb toen mijn excuses gemaakt voor de camera aan de Ajax-fans. Ik voelde mij een beetje schuldig, maar liet die middag wel zien waarom Ajax mij had gehaald. Door problemen met mijn knieën en hamstrings heb ik helaas veel te weinig laten zien."