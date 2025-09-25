Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ikedia over memorabele wedstrijd: "Heb mijn excuses aangeboden"

Tom
bron: Elfvoetbal
Pius Ikedia in actie voor Ajax
Pius Ikedia in actie voor Ajax Foto: © Pro Shots

Pius Ikedia kende weinig succesmomenten in dienst van Ajax. Echter blijft een middag hem nog goed bij, namelijk die van 29 oktober 2000. Ajax speelde tegen PSV, en de aanvaller stond na dat duel als Man of the Match voor de camera's. 

"Ja, dat was een van mijn betere wedstrijden voor Ajax", vertelt Ikedia in gesprek met ELF Voetbal. "Ik stond tegenover Jan Heintze, een heel ervaren linksback. Hij had alles al meegemaakt, maar ik denk dat hij mij die middag een beetje onderschatte. Ik was hem steeds te snel af. We waren op weg naar een zege en ik beleefde een heerlijke middag, maar alsnog werd het mede door mij gelijk."

Ikedia maakte namelijk een overtreding in eigen strafschopgebied, waardoor de Eindhovenaren op gelijke hoogte kwamen. "Toen ik na die wedstrijd die grote fles champagne kreeg voelde het dus alsnog dubbel, door mijn actie voor die penalty. Ik heb toen mijn excuses gemaakt voor de camera aan de Ajax-fans. Ik voelde mij een beetje schuldig, maar liet die middag wel zien waarom Ajax mij had gehaald. Door problemen met mijn knieën en hamstrings heb ik helaas veel te weinig laten zien."

Zet in op Ajax tegen NAC Breda!

Ajax speelt zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
De Johan Cruijff ArenA

Voorzitter RvC Gehrels vertrekt: "Goed en verantwoord moment"

0
Ousmane Dembele met de Ballon d'Or

Ballon d'Or-winnaar Dembele post foto met oude bekende van Ajax

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Marcel van Roosmalen in Amsterdam

Van Roosmalen haalt uit naar Heitinga: "Zaal vol met kleuters"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 FC Groningen 6 3 12
5 AZ 5 5 11
6 Fortuna Sittard 6 1 10
7 NEC Nijmegen 6 7 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd