Ikedia overleefde hartaanval: "Weet niets meer van het moment"

In de zomer van 1999 hoopte Ajax met Pius Ikedia (44) een opvolger voor Tijjani Babangida in huis te hebben gehaald. Hij was een paar centimeter kleiner dan de in Amsterdam geliefde Baba en raasde net als zijn zeven jaar oudere landgenoot soms als een Nigeriaanse straaljager over de velden.

Na zijn actieve loopbaan bleef Ikedia regelmatig opduiken bij Lucky Ajax, het elftal van oud-Ajacieden dat optreedt bij festiviteiten of bijvoorbeeld tegen jubilerende amateurclubs. Zo ook in augustus 2016, toen hij inviel in een duel met Sportclub Haarlo. Tijdens die warme zomermiddag in de Achterhoek ging het mis. "Ik weet niets meer van het bewuste moment, maar herinner me wel dat het die dag erg warm was en dat ik me al een beetje duizelig voelde na mijn invalbeurt."

Toen dacht ik nog dat ik misschien te weinig water had gedronken. Maar er bleek meer aan de hand, want ik ging naar de grond en bleek een hartaanval te hebben gekregen. Later hoorde ik dat de doelman van Haarlo, die ook militair was, als een van de eersten bij mij was en mij heeft gereanimeerd. Hij blijft een soort engel voor mij. We hebben elkaar later nog een keer ontmoet bij Ajax en toen heb ik hem bedankt. Zonder hem was ik er misschien niet meer geweest. Die meneer heeft nog een onderscheiding gekregen bij de Nederlandse marine", zo vertelt de oud-voetballer.

Het voorval liet een diepe indruk achter, maar een oorzaak werd niet gevonden. "In het ziekenhuis in Enschede hebben ze vervolgens niets vreemds kunnen ontdekken. Ik had geen vererfde hartproblemen, ook niet in de familie. Het leek op een samenloop van omstandigheden. Ik denk dat mijn lichaam zei: 'Pius, nu is het mooi geweest met dat voetballen.' Misschien had ik eerder moeten stoppen."