Ilai Grootfaam sneert na kampioenschap met Feyenoord naar Ajax

Ilai Grootfaam

Feyenoord Onder 17 heeft zich dinsdag opnieuw gekroond tot landskampioen en dat werd door Ilai Grootfaam op opvallende wijze gevierd. De zestienjarige middenvelder kon het na de titel niet laten om via social media uit te halen naar zijn oude club Ajax.

De ploeg van trainer Jimmy Lucassen stelde op Varkenoord het kampioenschap veilig door Sparta Rotterdam met 4-1 te verslaan. Grootfaam speelde een belangrijke rol in die overwinning met een doelpunt en een assist. Voor Feyenoord Onder 17 betekende het alweer de derde landstitel op rij.

Waar het in Rotterdam feest was, kent Ajax Onder 17 juist een moeizaam seizoen. De Amsterdammers staan momenteel zesde in Divisie 1 en kregen eerder dit jaar nog een stevige tik van Feyenoord met een 0-4 nederlaag.

Na het behalen van de titel deelde Grootfaam een duidelijke boodschap op Instagram, verwijzend naar zijn overstap van Ajax naar Feyenoord. "Ik maakte één keuze en veranderde direct in een kampioen", schreef de middenvelder.

Ook ploeggenoot Adam dos Santos Sebastião mengde zich vervolgens in de online plaagstoot richting de Amsterdammers. "Hahahaha zeg de andere kant ff stil aub!", reageerde de vijftienjarige verdediger onder het bericht.

Het is niet de eerste keer dat Grootfaam zich nadrukkelijk laat gelden richting Ajax. Eerder dit seizoen trok hij na een doelpunt tegen de Amsterdammers al provocerend zijn shirt uit.

