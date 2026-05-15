Ilai Grootfaam sneert na kampioenschap met Feyenoord naar Ajax

Feyenoord Onder 17 heeft zich dinsdag opnieuw gekroond tot landskampioen en dat werd door Ilai Grootfaam op opvallende wijze gevierd. De zestienjarige middenvelder kon het na de titel niet laten om via social media uit te halen naar zijn oude club Ajax.

De ploeg van trainer Jimmy Lucassen stelde op Varkenoord het kampioenschap veilig door Sparta Rotterdam met 4-1 te verslaan. Grootfaam speelde een belangrijke rol in die overwinning met een doelpunt en een assist. Voor Feyenoord Onder 17 betekende het alweer de derde landstitel op rij.

Waar het in Rotterdam feest was, kent Ajax Onder 17 juist een moeizaam seizoen. De Amsterdammers staan momenteel zesde in Divisie 1 en kregen eerder dit jaar nog een stevige tik van Feyenoord met een 0-4 nederlaag.