'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax historie & oud-spelers

'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"

Amber
bron: AD Voetbalpodcast
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © BSR Agency

Erik ten Hag werd al na twee Bundesliga-wedstrijden ontslagen bij Bayer Leverkusen. Vanuit Duitsland kwamen er niet veel later vernietigende berichten. Zo slaagde Ten Hag er in zijn korte dienstverband niet in om een connectie op te bouwen met wie dan ook binnen de club. Sjoerd Mossou is daar niet over te spreken.

De journalist denkt wel dat de berichtgeving vanuit Duitsland impact heeft op het imago van Ten Hag. "Indirect natuurlijk wel. Er zit natuurlijk ook een optelsom bij. Bij Manchester United, als je dat nuchter bekijkt, heeft hij het helemaal niet zo slecht gedaan. Maar wat blijft hangen is dat slechte halfjaar waarmee hij eindigde. Dat is niet erg, we zijn hier niet de belangenbehartiger van Ten Hag", begint Mossou in de AD Voetbalpodcast.

"Maar het ziet er vervolgens wel lelijk en gek uit als je op deze manier wordt afgeserveerd bij Leverkusen. Ik heb daar toch ook wel een beetje een vieze smaak van in de mond. Het wordt ongefilterd gelekt, maar ook ongefilterd opgepend. Het is allemaal zo doorzichtig", vervolgt de journalist. "Zij staan natuurlijk voor jokes dat ze een trainer met hun volle verstand hebben aangesteld en die vervolgens na drie wedstrijden ontslaan."

Volgens Mossou is dat een 'ongelooflijke beleidsblunder'. "Wat doen die bestuurders dan vervolgens? Die gaan dan zitten rechtvaardigen richting de media dat dit echt een onvermijdelijk besluit was. En dat het allemaal aan Erik ten Hag lag. Dat is heel schadelijk voor de carrière van Ten Hag. En het imago van Leverkusen, de keurige, deftige, goed geleide club, dat kan ook de prullenbak in", oordeelt Mossou.

Ajax historie & oud-spelers Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
