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Imke Courtois reageert op Ajax-transfer: "Trots, maar ook schaamte"

Max
bron: NOS Studio Voetbal
Imke Courtois
Imke Courtois Foto: © Pro Shots

Imke Courtois vindt het met terugwerkende kracht nog erger dat Mika Godts niet met België mee mocht naar het WK. De vleugelaanvaller maakte onlangs een transfer naar Paris Saint-Germain. 

De Franse topclub betaalt zo'n 55 miljoen euro aan Ajax voor Godts. "Trots op Mika Godts, maar ook wel een zekere schaamte", reageert Courtois in NOS Studio Sport Voetbal. "Je beseft dat het die jongen is - die wel mee heeft gespeeld in de oefenwedstrijden tegen Amerika en Mexico - maar waarvan daarna bepaald werd dat hij niet mee mocht naar het WK."

Godts kende een geweldig seizoen bij Ajax, maar haalde uiteindelijk niet de WK-selectie van de inmiddels vertrokken bondscoach Rudi Garcia. "Dat is op een bepaalde manier gênant", aldus de analist. "Luis Enrique ziet er kennelijk heel veel in. Op dat moment was het misschien iets te weinig en de concurrentie te groot om hem mee te nemen. Hij gaat ook heel veel concurrentie krijgen bij PSG."

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