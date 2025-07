"In alle facetten zou Jaros nu wel beter moeten zijn dan Pasveer"

"Ajax speelt in principe zoals Liverpool. Ik denk dat Heitinga hem van dichtbij heeft kunnen bekijken en gedacht heeft: hij kan zeker doen wat ik wil en wat Ajax wil", zegt Achterberg bij Ajax Showtime. "Hij kan met links en rechts spelen, is kalm aan de bal en kan iemand uitkappen. Het is een Ajax-keeper. Hoe hij met hoge ballen is? Ook goed. Hij is allround, dus als je het in de Engelse competitie kan, kun je het ook in de Nederlandse competitie, denk ik."

Achterberg vindt dat Jaros de kans moet krijgen boven Pasveer. "Pasveer is nu 41 en heeft de ervaring in de Eredivisie, maar in alle facetten zou Jaros nu wel beter moeten zijn. Met alle respect, maar je moet als Ajax ook vooruit kijken." Dat Jaros langer in Amsterdam blijft is een mogelijkheid. "Het zou mij niet verbazen dat Ajax een deal heeft gemaakt dat ze hem kunnen kopen."