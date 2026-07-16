In de agenda: UEFA plant Europese wedstrijden van Ajax Vrouwen in

Ajax Vrouwen komt komende maand in actie in de tweede voorronde van de UEFA Women's Champions League. De UEFA heeft inmiddels de halve finales en finales van de tweede voorronde ingepland.

Ajax Vrouwen neemt het in de halve finale van de tweede voorronde op tegen Brøndby IF. Die wedstrijd staat voor woensdag 5 augustus op de planning, met de aftrap om 15:00 uur (Nederlandse tijd). Als de Amsterdammers als winnaar uit de bus komen, volgt een ontmoeting met de winnaar van Slavia Praha - Rangers FC. Die wedstrijd wordt gespeeld op zaterdag 8 augustus. Dan is de aftrap om 20:30 uur (Nederlandse tijd).

De wedstrijd om de derde plek begint ook op zaterdag 8 augustus 20:30 uur (Nederlandse tijd). De wedstrijden worden afgewerkt bij Rangers FC.