In deze periode mag Ajax weer transfers doen deze zomer

De zomerse transferperiode in de Eredivisie start officieel maandag 16 juni en loopt tot en met maandag 1 september middernacht. Daarmee start de window hier eerder dan in veel andere Europese topcompetities. Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk openen hun markten pas op 1 juli 2025. Ook in Engeland start de transferperiode op 16 juni 2025.

Bijzonder is dat clubs uit onder meer de Premier League, Bundesliga en La Liga in juni al een aparte tien dagen durende window hebben, vanwege het WK voor clubteams in de Verenigde Staten. De markt in Duitsland en Engeland sluit net als Nederland op maandag 1 september. Spanje sluit al een dag eerder, Italië en Frankrijk nog iets eerder, op respectievelijk 30 en 31 augustus 2025.