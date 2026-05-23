'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"
Jordi Cruijff moet deze zomer creatief zijn bij Ajax. De Amsterdammers hebben geen enorm diepe portemonnee. Of er transfervrije spelers naar Ajax gaan komen?
Mounir Boualin sluit dat niet uit. "Oh, zeker", zegt hij gelijk in Transfermind, de podcast van Soccernews. "Daley Blind, Joël Veltman. Dat zijn echt wel jongens die bij Ajax besproken worden hoor. Zeker. Transfervrije jongens, jongens die nog maar een jaar een contract hebben bij een club. Dat valt vaak ook wel mee qua transfersom", zegt Boualin.
"Daar gaat Ajax naar kijken", weet de journalist. "Misschien ook wel oud-spelers, die in de Eredivisie hebben gezeten of al een verleden bij Ajax hebben gehad, die de competitie kennen en die er eigenlijk gelijk kunnen staan. Daar zullen ze naar gaan zoeken. Voor de spotters onder ons: Ga transfermarkt.nl af en ga gewoon zoeken naar oud-Eredivisie-spelers die een beetje het niveau van Ajax hebben, met of een aflopend contract of nog maar een jaarcontract. En het kan zomaar zijn dat er misschien wel een Jordi Cruijffje tussendoor komt", knipoogt Boualin.
