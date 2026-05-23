Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

Amber
bron: SoccerNews

Jordi Cruijff moet deze zomer creatief zijn bij Ajax. De Amsterdammers hebben geen enorm diepe portemonnee. Of er transfervrije spelers naar Ajax gaan komen?

Mounir Boualin sluit dat niet uit. "Oh, zeker", zegt hij gelijk in Transfermind, de podcast van Soccernews. "Daley Blind, Joël Veltman. Dat zijn echt wel jongens die bij Ajax besproken worden hoor. Zeker. Transfervrije jongens, jongens die nog maar een jaar een contract hebben bij een club. Dat valt vaak ook wel mee qua transfersom", zegt Boualin.

"Daar gaat Ajax naar kijken", weet de journalist. "Misschien ook wel oud-spelers, die in de Eredivisie hebben gezeten of al een verleden bij Ajax hebben gehad, die de competitie kennen en die er eigenlijk gelijk kunnen staan. Daar zullen ze naar gaan zoeken. Voor de spotters onder ons: Ga transfermarkt.nl af en ga gewoon zoeken naar oud-Eredivisie-spelers die een beetje het niveau van Ajax hebben, met of een aflopend contract of nog maar een jaarcontract. En het kan zomaar zijn dat er misschien wel een Jordi Cruijffje tussendoor komt", knipoogt Boualin.

Gerelateerd:
Anna Knol

Ajax Vrouwen pikt verdedigster transfervrij op bij grote rivaal

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk analyseert Amsterdams middenveld: "Weinig perspectief"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Joel Veltman Daley Blind
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff en Marijn Beuker

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

0
Mounir Boualin

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk ziet Ajacied vertrekken: "Voor hem niet zo aantrekkelijk"

0
Ron Jans

Jans gaat voor unieke stunt tegen Ajax: "Zoon heeft het opgezocht"

0
Sjoerd Mossou

Mossou kritisch op Ajacied: "Armoe dat hij meegaat naar het WK"

0
Davy Klaassen

Davy Klaassen na overwinning: "Dat interesseert me allemaal niet"

0
Rob Jansen

Rob Jansen adviseert Jordi Cruijff: "Zij gaan niets toevoegen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax Vrouwen pikt verdedigster transfervrij op bij grote rivaal

'In dit segment zoekt Cruijff naar spelers': "Zij worden besproken"

Goodijk analyseert Amsterdams middenveld: "Weinig perspectief"

'Ajax moet Conference League omarmen': "Cruciaal voor wederopbouw"

Kenneth Perez ziet perspectief: "Dan is Ajax er zo weer bovenop"

Farioli krijgt flinke trap na: "Iedereen trapt in zijn toneelspel"

Boualin onthult transferplannen Ajax: "Dan gaan ze 2 spitsen halen"

Derksen: "Denk dat hij er als scheidsrechter veel last van krijgt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws