Liverpool heeft het rugnummer van de overleden Diogo Jota voor eeuwig vastgezet. Diogo Jota is een volgend, helaas vaak treurig voorbeeld, van voetballers die op deze wijze geëerd worden door hun club. Ook in Nederland en het buitenland worden rugnummers met pensioen gestuurd, waarvan oud-Ajacied Kennedy Bakircioglu er een is.

"In Nederland werd er altijd een beetje lacherig over hem gedaan als speler van FC Twente en Ajax, wellicht ingegeven door een suboptimale haarlijn", schrijft Jos Boesveld in Voetbal International. Maar in geboorteland Zweden wordt Kennedy op handen gedragen, vooral bij Hammarby IF."

"In zo'n tweehonderd wedstrijden was hij rechtstreeks betrokken bij honderd doelpunten. Richting het einde van zijn carrière werd hij helemaal onsterfelijk na een knappe, rake vrije trap tegen IFK Göteborg", vervolgt Boesveld. "Het doelpunt an sich was mooi genoeg, maar toen hij bij het vieren van zijn doelpunt een uit het publiek gegooid bekertje bier ving en begon te drinken, kon Hammarby IF niet anders dan rugnummer 10 voor een periode van tien jaar pensioneren."