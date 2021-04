Geschreven door Jessica Westdijk 22 apr 2021 om 15:04

De 35e landstitel is inmiddels héél dichtbij voor Ajax. Het is eigenlijk meer een kwestie van wanneer de titel een feit is, dan of het zal gebeuren. De eerste mogelijkheid dient zich aankomende zondag aan. Dan neemt Ajax het, met 7.500 supporters in het stadion, op tegen AZ. Maar eerst wacht nog een belangrijk duel met FC Utrecht.

In welke scenario’s wordt Ajax zondag kampioen? We hebben het voor je op een rijtje gezet! PSV en AZ staan op dit moment beide 11 punten achter op Ajax.