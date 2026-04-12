Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Inan: "Daardoor zat er nooit een duidelijke lijn in het aankoopbeleid"

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Johan Inan
Johan Inan

Johan Inan kan niet anders concluderen dan dat het aankoopbeleid en bestuurlijk beleid van Ajax ideeloos en visieloos overkomt. De afgelopen jaren vlogen de Amsterdammers naar de uitersten van verschillende markten: niks werkte. 

"Van een scout naar een dealmaker; in de aanstelling van TD’s is weinig lijn te bespeuren. Dat gaat ook moeilijk als de top van de club om de haverklap wisselt", schrijft Johan Inan in het Algemeen Dagblad. "In 3,5 jaar sneuvelden 13 commissarissen en had Ajax vier voorzitters. Tussen hun (aangekondigde) vertrek en benoeming van opvolgers zat - opgeteld - 357 dagen."

"In die tussenliggende periodes bezweken Alfred Schreuder, Maurice Steijn, John Heitinga en Fred Grim", somt Inan op. "Een gebrek aan visie, structuur, leiderschap en toezicht vergrootte de kans op solistische optredens als dat van Mislintat en ad-hoc-besluiten als het verplaatsen van Alex Kroes van algemeen naar technisch directeur, als gevolg van een aandelensoap."

"Bovendien verkleinde het de kans op een duidelijke koers en daarmee stabiliteit voor de lange termijn", concludeert hij. "De bestuurlijke onrust ging gepaard met veel wissels in het technisch hart. Daardoor was nooit een duidelijke lijn zichtbaar in het aankoopbeleid. Een blauwdruk in de vorm van een technisch beleidsplan, met een ontlede speelwijze en specifieke profielen had de club niet."

"Huntelaar en De Lang maakten een begin, tot die eerste een burn-out opliep. Beuker zette het wel op papier, maar veel verder dan die theorie komt Ajax vooralsnog niet", meent hij. "De speelwijze van de trainers verandert immers continu en ook de profielen van targets schieten alle kanten op."

"Meest treffende voorbeeld is de zoektocht naar een opvolger van Henderson. Ajax mikte op een nieuwe ervaren leider, maar huurde een talent van Liverpool: James McConnell", herinnert hij zich. "Toen die niet voldeed, joeg de huidige directie tevergeefs en achtereenvolgens op een sterke balafpakker (Edson Alvarez), een kleine controleur (Fred) en een jonge, dynamische middenvelder (Kodai Sano)."

0
0
Lees meer:
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws