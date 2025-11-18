Inan: "De kans is groot dat Ajax een speler of twee gaat huren"

Ajax zal zich tijdens de komende winterse transferperiode waarschijnlijk vooral richten op het huren van spelers in plaats van het doen van aankopen. Volgens clubwatcher Johan Inan zijn de financiële mogelijkheden van de Amsterdammers namelijk nog altijd beperkt.

Wanneer de journalist wordt gevraagd hoeveel financiële ruimte Ajax precies heeft voor winterse versterkingen, blijft hij voorzichtig. "Niet heel veel", reageert Inan in het Algemeen Dagblad. "Ik acht de kans groot dat Ajax een speler of twee gaat huren, al kan door de verkoop van spelers natuurlijk ook wat budget ontstaan voor inkomende transfers."

Ajax lijkt vooral op zoek naar een nummer zes. Inan noemt daarbij enkele interessante opties uit de Eredivisie. "Ik vind Kodai Sano van NEC een heel interessante speler. Stije Resink van FC Groningen is ook een goede balansspeler. Ik denk alleen dat het voor Ajax belangrijk is dat daar ook een leider, het liefst met voetballende kwaliteiten, komt te staan. Die kan de groei van het elftal en jonge individuen in het elftal versnellen", aldus Inan.