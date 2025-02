Inan: "Één van hen zal de komende weken promoveren naar Ajax 1"

"De van Borussia Dortmund teruggehaalde aanvaller deed vorig jaar acht keer mee in de eredivisie. Rijkhoff scoorde niet. Farioli deed nog geen beroep op hem, ook niet na het vertrek van Akpom en zijn hattrick tegen Jong PSV", opent Johan Inan in het Algemeen Dagblad.

"Nadat Rijkhoff geblesseerd raakte, kwam Farioli bij Don-Angelo Konadu uit voor het uitduel met Slavia Praag. Toen die handige spits later die maand zijn contract verlengde, sprak directeur Marijn Beuker over een ‘enorme ontwikkeling’ en ‘potentie om basisspeler te worden in Ajax 1'", vervolgt de journalist.

"Farioli kent Rijkhoff en Konadu van trainingen. Zeker één van hen zal hij de komende weken promoveren naar de bank", weet Inan. "Behalve de twee jonge spitsen maakt vooral Christian Rasmussen een goede kans op minuten als stand-in van Brobbey. Die dankt de Deen ook aan de goodwill die hij met een sterke invalbeurt in de Klassieker en de bevrijdende treffer tegen Fortuna kweekte."

"Farioli liet in Limburg doorschemeren dat het dubbele programma met het Europa League-tweeluik tegen Union Sint-Gillis en het inhaalduel met Go Ahead hem weer noopt te rouleren", vervolgt de journalist. "Ergens zal de trainer Brobbey ontlasten. Dan kan hij ook voor een valse spits kiezen."

"Bertrand Traoré heeft daar vanuit zijn eerste periode bij Ajax de nodige ervaring mee. René Hake posteerde Oliver Edvardsen in de IJsselderby eens als valse nummer negen. ,,Als tweede spits acht ik hem geschikt”, zei de voormalige Go Ahead-coach toen", besluit Inan.