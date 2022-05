Geschreven door Idse Geurts 27 mei 2022 om 11:05

Ajax-watcher Johan Inan, gelooft niet dat Luis Suarez terugkeert bij Ajax. Dit meldt de journalist in de voetbalpodcast van het AD. De spits vertrekt komende zomer transfervrij bij Atletico Madrid. Hierdoor worden er weer verschillende geruchten verspreidt dat Suarez wellicht naar Amsterdam trekt. Inan ziet dit echter niet gebeuren.

Dit soort geruchten verspreiden zich snel volgens de Ajax-watcher. “Het verspreidt zich heel snel. De naam scoort sowieso, dat hebben we eerder met Eriksen gezien”, haalt Inan de situatie van de Deen aan als voorbeeld. Afgelopen winter moest Eriksen vertrekken bij Internazionale, waardoor er ook gelijk geruchten ontstonden over een mogelijke overstap naar Ajax. “Om een inkijkje te geven in hoe ik als verslaggever denk: je zet toch een beetje je voelsprieten aan het werk. Met Eriksen bijvoorbeeld; Ajax had Klaassen op tien, Kudus was geblesseerd, maar er waren hoge verwachtingen om hem, en Steven Berghuis deed het geweldig op tien. Dat was dus al niet heel aannemelijk.”

Volgens Inan geldt hetzelfde voor Suarez. Er lijken voor Ajax, behalve de naam van Suarez, weinig redenen te zijn om de spits terug te halen naar Amsterdam. “Ajax zet vol in op het terughalen van Brian Brobbey en ze hebben Haller nog. Ik houd daar dus niet veel rekening mee”, stelt Inan over een mogelijke terugkeer van Suarez.