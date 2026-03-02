Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Inan kritisch: "Hij liep de eerste helft happend naar adem rond"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Screenshot VoetbalTijd

Ajax speelde zondag teleurstellend gelijk tegen PEC Zwolle (0-0). De ploeg van Fred Grim kwam in Zwolle zeer zwak voor de dag, zo zag ook clubwatcher Johan Inan. In zijn analyse voor het AD is hij kritisch.

"PEC Zwolle had in de eerste helft tegen Ajax al meer corners genomen dan in elk volledig eredivisieduel dit seizoen. En na ruim een kwartier had de thuisclub meer voorzetten gegeven dan het gemiddeld over 90 minuten deed dit seizoen. En Ajax liet het toe, juist nadat het zich vorige week tegen NEC nog zo kwetsbaar toonde bij spelhervattingen", schrijft Inan.

De journalist zag dat Ajax in meer opzichten naïef en hardleers was. "Steeds weer wilden verdedigers Josip Sutalo en Youri Baas op het moeilijk bespeelbare veld een driehoekje vormen met een middenvelder. Telkens weer kwam Ajax zo in de tang van PEC, leed het balverlies en bleef de wedstrijd zich afspelen op eigen helft."

Inan vraagt zich af waarom Grim niet ingreep. "Zowel de trainer als de routiniers in het veld lieten het op z’n beloop. Sutalo liep de hele eerste helft hoofdschuddend en happend naar adem rond. Ajax bleef zo lang met een kansloze opbouw solliciteren naar een tegengoal, dat je het gevoel kon krijgen dat het een oefenduel speelde waarom het een bepaald opbouwpatroon moest blijven uitproberen", zo klinkt het.

