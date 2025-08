Inan onthult transferwens Ajax: "Clubleiding vindt hem te duur"

Ajax heeft het keepersgilde voor het eerste elftal momenteel op orde met Viteszlav Jaros, Joeri Heerkens en Remko Pasveer. "Ook de pikorde heeft trainer John Heitinga al helder, aangezien hij de Tsjech meteen tot eerste doelman bombardeerde", schetst clubwatcher Johan Inan op de website va het Algemeen Dagblad. "Pasveer fungeert als stand-in. Omdat leider Jordan Henderson is vertrokken, liet het gebrek aan coaching en routine zich in de oefencampagne wel voelen."

"Achter het trio raakt Ajax steeds enthousiaster over Paul Reverson", vervolgt Inan. "Hij krijgt bij Jong Ajax de voorkeur boven Charlie Setford, die de clubleiding te duur vindt en te horen heeft gekregen dat hij mag vertrekken." Setford heeft nog een tweejarig contract in de Johan Cruijff ArenA. De 21-jarige doelman heeft de Engelse nationaliteit, maar is geboren in Haarlem en speelt al jarenlang bij Ajax. Zijn jongere broertje Tommy (19) is doelman bij Arsenal, dat hem vorig jaar overnam van Ajax.