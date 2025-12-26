AD Voetbalpodcast
'Farioli keerde sentiment bij Ajax': "Een hele grote fout geweest"
Inan sluit Ajax-exit niet uit: "Dan kan hij weleens sneuvelen"

Max
bron: AD Voetbalpodcast
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

Johan Inan denkt dat de komst van Jordi Cruijff grote gevolgen kan gaan hebben voor Marijn Beuker. De zoon van Johan Cruijff lijkt de nieuwe technisch directeur van Ajax te gaan worden. 

Cruijff wordt al weken in verband gebracht met de functie, maar vooralsnog is er nog niks officieel beklonken. "Wat je hoort binnen de club is dat Cruijff op pole position ligt en dat er stiekem vanuit wordt gegaan dat hij komt", vertelt Inan in de AD Voetbalpodcast. "Het gevoel bij de Cruijffs is altijd dat er ergens toch een beer op de weg komt waardoor de deal niet doorgaat. Dat is de enige reden waarom ik het zie afketsen."

Inan denkt dat de eventuele komst van Cruijff gevolgen gaat hebben voor Beuker. "Het is niet mijn mening of oordeel dat ik denk dat Marijn Beuker weleens kan gaan sneuvelen, maar je weet hoe het werkt", aldus de clubwatcher. "Kroes is straks weg en we hebben al eens beschreven hoe Menno Geelen buiten schot blijft in de media. Als Cruijff TD wordt, kun je uittekenen op wie er dan geschoten gaat worden."

