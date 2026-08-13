Inan verdedigt Ajax-scouting: "Daar heb je een scoutingsteam voor"
FC Twente viel volgens Ajax-watcher Johan Inan deze transferzomer juist op door een scoutingstransfer. Waar veel topclubs volgens hem kiezen voor bekende namen, ziet hij in de komst van Filip Thorvaldsen een voorbeeld van hoe scouting bedoeld is.
"Als je kijkt wat PSV heeft gehaald met Sano, Kostić en Mijnans, zijn dat ook wel de usual suspects", begint Inan bij de AD Voetbalpodcast. "Ik zie wel dat FC Twente een Noorse rechtsbuiten (Filip Thorvaldsen, red.) heeft gehaald. Dat is denk ik een speler die voortvloeit uit scouting. Pareltjes waar je naar op zoek bent en waarom je een scoutingsteam optuigt."
Volgens Inan hoeft een club niet uitsluitend onbekende spelers aan te trekken. Een goede speler uit de Eredivisie kan volgens hem ook een logische keuze zijn. "Dat hoeft niet allemaal. Als er in de subtop van de Eredivisie een geschikte speler rondloopt, waarom zou je die niet ophalen? Dat zou ook mijn voorkeur hebben. Je tuigt een scoutingsteam juist op om de parels uit Scandinavië, Zuid-Amerika en Zuid-Europa op te halen."
Tot slot gaat Inan in op de werkwijze van Jordi Cruijff. Volgens hem maakt de technisch directeur wel degelijk gebruik van scouting. "Cruijff werkt vanaf het begin al met een scout, Joël Lara", noemt Inan de naam van de vertrouweling van Cruijff. "Als hij op een positie naar spelers zoekt, heeft hij zo drie spelers klaarstaan. Dat hoeft niet fout te zijn, want ik denk dat je bij de supporters het gevoel proeft dat Ajax weer titelkandidaat is. Daar zijn niet veel scouts aan te pas gekomen", aldus Inan.
'Ajax voert gesprekken met Geertruida; PSV ook nog in de race'
'Sutalo kan vertrekken: Italiaanse topclub informeert bij Ajax'
'Ajax lijkt mis te grijpen bij Bergwijn na update Al-Ittihad'
'Ajax wil Geertruida uitsluitend op huurbasis naar Amsterdam halen'
'Godts persoonlijk rond met PSG; Ajax en PSG met elkaar in gesprek'
Luis Enrique reageert op komst Godts: "Houden van goede spelers"
FC Utrecht in de markt voor overbodige Ajacied: "Is kansrijk"
Inan verdedigt Ajax-scouting: "Daar heb je een scoutingsteam voor"
Arokodare over invalbeurten bij Ajax: "Als dit mijn rol is..."
Marcos Leonardo krijgt steun: "We moeten wat meer geduld hebben"
Proper ziet sterk Ajax: "Ze hebben geld van alle kanten gekregen"
Maduro verdedigt Leonardo: "Het blijven uiteindelijk mensen"
Ajax-clubwatcher geeft update: "Hij hoeft niet per se weg"
KNVB presenteert Xavi, 'oud-Ajacied in beeld als assistent'
FC Twente-aanvaller getipt bij Ajax: "Als ze Godts verliezen"
Hans Kraay jr. oppert Godts-opvolger: "Dat kan ook bij Ajax"
Vriendin van Ter Stegen deelt heugelijk nieuws: "De laatste dagen"
'Ajax probeert Lutsharel Geertruida-transfer van PSV te kapen'
Ajax maakt selectie bekend: Steven Berghuis niet mee naar Ierland
Krul schat titelkansen Ajax in: "Ik hoor veel goede verhalen"
Transfervrije Memphis Depay geopperd voor Ajax: "Dat zou kunnen"
Rulli tekent bij Engelse topclub: "Fantastische kans voor mij"
Keert Edson Álvarez terug bij Ajax? "Acht die kans niet zo groot"
'PSG mikt op snelle Godts-deal', Belg traint gewoon mee bij Ajax
Hans Kraay wijst: "Als Feyenoord wat spelers van Ajax wil..."
Ter Stegen legt Ajax-keuze uit: "Kwamen elkaar tegen op straat"
Maduro ziet Ajax stappen zetten: "We zijn ineens titelkandidaat"
Van der Wiel in de problemen: "Zijn geloofwaardigheid kwijt"
Sherel Floranus accepteert schorsing na rode kaart tegen Ajax
Eredivisie-directeur doet oproep aan Ajax: "Ze moeten punten pakken"