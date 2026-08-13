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Inan verdedigt Ajax-scouting: "Daar heb je een scoutingsteam voor"

Joram
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

FC Twente viel volgens Ajax-watcher Johan Inan deze transferzomer juist op door een scoutingstransfer. Waar veel topclubs volgens hem kiezen voor bekende namen, ziet hij in de komst van Filip Thorvaldsen een voorbeeld van hoe scouting bedoeld is.

"Als je kijkt wat PSV heeft gehaald met Sano, Kostić en Mijnans, zijn dat ook wel de usual suspects", begint Inan bij de AD Voetbalpodcast. "Ik zie wel dat FC Twente een Noorse rechtsbuiten (Filip Thorvaldsen, red.) heeft gehaald. Dat is denk ik een speler die voortvloeit uit scouting. Pareltjes waar je naar op zoek bent en waarom je een scoutingsteam optuigt."

Volgens Inan hoeft een club niet uitsluitend onbekende spelers aan te trekken. Een goede speler uit de Eredivisie kan volgens hem ook een logische keuze zijn. "Dat hoeft niet allemaal. Als er in de subtop van de Eredivisie een geschikte speler rondloopt, waarom zou je die niet ophalen? Dat zou ook mijn voorkeur hebben. Je tuigt een scoutingsteam juist op om de parels uit Scandinavië, Zuid-Amerika en Zuid-Europa op te halen."

Tot slot gaat Inan in op de werkwijze van Jordi Cruijff. Volgens hem maakt de technisch directeur wel degelijk gebruik van scouting. "Cruijff werkt vanaf het begin al met een scout, Joël Lara", noemt Inan de naam van de vertrouweling van Cruijff. "Als hij op een positie naar spelers zoekt, heeft hij zo drie spelers klaarstaan. Dat hoeft niet fout te zijn, want ik denk dat je bij de supporters het gevoel proeft dat Ajax weer titelkandidaat is. Daar zijn niet veel scouts aan te pas gekomen", aldus Inan.

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