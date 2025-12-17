Pantelic Podcast
Hes stellig: "Lopen te weinig van dit soort spelers bij Ajax"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Inan voorspelt vertrek: "Mag zijn geluk dan ook elders beproeven"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Anton Gaaei, Owen Wijndal en Davy Klaassen vieren de treffer
Anton Gaaei, Owen Wijndal en Davy Klaassen vieren de treffer Foto: © Pro Shots

Anton Gaaei lijkt mogelijk zijn laatste weken als Ajacied in te gaan. Clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad schetst dat de Deense verdediger moet vrezen voor zijn toekomst in Amsterdam en dat een winterse exit zeker tot de opties behoort.

"Hoewel hij de club vorige week de eerste zege in de Champions League bezorgde met een wereldgoal, moet nog blijken of Anton Gaaei (23) na de winterstop nog voor Ajax speelt", schrijft Inan. Volgens hem is de concurrentie op de rechtsbackpositie inmiddels stevig toegenomen. Fred Grim geeft vaker de voorkeur aan Youri Regeer en Lucas Rosa, terwijl Takehiro Tomiyasu ook een extra optie vormt aan die kant.

"Gaaei was eerder dit jaar nog vaste back van Francesco Farioli, maar hij kon John Heitinga en Grim minder overtuigen", aldus Inan. Daar komt mogelijk nog bij dat Ajax in januari op zoek gaat naar versterking. "En dan bestaat de kans dat Ajax nog een linksback haalt in januari. Topprioriteit is dan bovendien het aantrekken van een nieuwe controleur, hetgeen Regeer nog meer naar de rechtsbackpositie kan drijven."

Alles bij elkaar betekent dat Gaaei er niet florissant opstaat richting de winterstop. "Van alle verdedigers heeft hij de slechtste papieren. Van Ajax mag de Deen zijn geluk dan ook elders beproeven", concludeert Inan. "Zoals veel vaker bij Ajax-reserves moet nog blijken of ze dat zelf ook zien zitten. Mocht Gaaei van plan zijn terug te knokken, dan kan hij tegen Excelsior Maassluis beter moeiteloos overeind blijven."

