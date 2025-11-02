Inan voorspelt wisselingen: "Zal volgende week weer een thema zijn"

"Want of je nu Ko Itakura, Oscar Gloukh of Raul Moro pakt, van alle drie waren er tal van momenten waarmee ze hun trainer tot wanhoop dreven", schrijft Inan die voorspelt dat Moro zijn basisplaats weer kwijt zal raken. "Wie nog rijper was voor een wissel, was Oscar Gloukh. Bij de schaduwspits van Ajax lukte vrijwel niets."

Overigens wijst hij doelman Remko Pasveer aan als hoofdschuldige. "De nestor was, ook nadat Vaclav Sejk zijn fout genadeloos afstrafte, de kluts even kwijt. Juist hij, de ervaren rot die door Heitinga van stal is gehaald om sturing en dus rust in de defensie te krijgen, leidde het zesde puntverlies in elf wedstrijden van Ajax in", schrijft Inan die denkt dat ook Pasveer moet vrezen voor zijn plek. "Het zal ook in de dagen voordat Pasveer 42 kaarsjes uitblaast volgende week weer een thema zijn."