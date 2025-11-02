Pak Schaal Podcast
Ajax nog altijd achter bekritiseerde Heitinga: "Dat hopen ze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Inan voorspelt wisselingen: "Zal volgende week weer een thema zijn"

Tom
bron: Algemeen Dagblad
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zaterdagavond teleurstellend gelijk tegen SC Heerenveen (1-1). In het Algemeen Dagblad geeft Johan Inan de peperdure aankopen van de Amsterdammers er van langs.

"Want of je nu Ko Itakura, Oscar Gloukh of Raul Moro pakt, van alle drie waren er tal van momenten waarmee ze hun trainer tot wanhoop dreven", schrijft Inan die voorspelt dat Moro zijn basisplaats weer  kwijt zal raken. "Wie nog rijper was voor een wissel, was Oscar Gloukh. Bij de schaduwspits van Ajax lukte vrijwel niets."

Overigens wijst hij doelman Remko Pasveer aan als hoofdschuldige. "De nestor was, ook nadat Vaclav Sejk zijn fout genadeloos afstrafte, de kluts even kwijt. Juist hij, de ervaren rot die door Heitinga van stal is gehaald om sturing en dus rust in de defensie te krijgen, leidde het zesde puntverlies in elf wedstrijden van Ajax in", schrijft Inan die denkt dat ook Pasveer moet vrezen voor zijn plek. "Het zal ook in de dagen voordat Pasveer 42 kaarsjes uitblaast volgende week weer een thema zijn."

Gerelateerd:
Alex Kroes

Kroes krijgt steun: "Nog steeds de juiste man op de juiste plek"

0
John Heitinga en Kevin Puts

Heitinga legt situatie met vierde man uit: "Emoties lopen op"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Johan Inan
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
Ismaël Baouf

Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 11 19 28
2 Feyenoord 10 18 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd