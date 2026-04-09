Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"

Ajax wacht een flinke klus om weer aan te haken bij de top van Nederland. Clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad ziet een hels karwei weggelegd voor technisch directeur Jordi Cruijff.

"Je mag hopen dat Jordi Cruijff en boven hem de RvC het inmiddels zien en dat er een grondige analyse wordt gemaakt van hoe het de afgelopen jaren fout is gegaan", zegt Inan in de AD Voetbalpodcast. Steven Berghuis uitte na de nederlaag tegen FC Twente (2-1) al zijn zorgen op de persconferentie. "Berghuis sloeg wel de spijker op zijn kop", meent Inan. "Het is altijd een verademing, want hij kan het geheel overzien en kan heel helder uitleggen waar het aan schort. Het is niet voor de eerste keer dat hij voor een helder en origineel geluid zorgt."

Berghuis was kritisch op de samenstelling van de selectie. "Het is eigenlijk begonnen na het vertrek van Overmars", ziet Inan. "Huntelaar en Hamstra mochten het stokje overnemen en die hebben heel veel geld uitgegeven. Daar vond ik al niet heel veel lijn in te bespeuren. Op een gegeven moment is Huntelaar met Kelvin de Lang gaan zitten en hebben zij een begin gemaakt aan profielen. Hoe wil Ajax spelen en welke profielen horen daarbij?" "Dat is niet van de grond gekomen en Huntelaar werd ziek", vervolgt de Ajax-volger. "Uiteindelijk is Ajax verdergegaan en toen kwam Sven Mislintat. Dat verhaal is bekend. Hij ging op eigen houtje te werk en vertrok heel snel. Op een gegeven moment kwamen Beuker en Kroes. Beuker kondigde meteen aan: er is een heel duidelijke speelwijze en daar gaan we de profielen op afstemmen."

Er werden wel spijkers met koppen geslagen, maar uiteindelijk werd er niets mee gedaan. "Die profielen zijn er uiteindelijk gekomen, maar het is niet verder gekomen dan theorie. Het beste voorbeeld daarvan is de zes-positie. Over meerdere transferperiodes hebben we tal van kandidaten voorbij zien komen, maar met allemaal verschillende profielen. Ajax heeft in al die jaren eigenlijk nooit ergens gericht naar toegewerkt." Inan vindt ook dat Ajax sterkhouders moet kunnen behouden. "Als een Henderson er nog was geweest, denk ik dat een Mokio en Gloukh er nu heel anders uit hadden gezien en je meer waarde op het veld had staan. Dan hadden je topaankopen er veel beter uitgezien en nu veel meer waard geweest", aldus Inan, die een lastige opdracht ziet voor Cruijff. "Het gaat heel lastig worden voor Jordi Cruijff. De financiële stootkracht van Ajax neemt af en je ziet nu het gevolg van de afgelopen jaren. De club glijdt af tot misschien wel helemaal geen Europees voetbal. Cruijff zal de vrije val ergens moeten afstoppen."