Driessen kraakt Ajacieden: "Zij mogen ook in de spiegel kijken"
Inan waarschuwt Heitinga: "Lijkt aangeschoten wild van Ajax"

Niek
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

Ajax neemt het dinsdagavond in de strijd om de Champions League op tegen Olympique Marseille en Johan Inan ziet dat de ploeg van trainer John Heitinga sowieso voor een 'loodzware reeks' staat. De verslaggever waarschuwt alvast voor een mogelijk rampscenario bij de club uit Amsterdam. 

"Marseille steekt in bloedvorm", schrijft hij in een analyse op de website van het AD. "In de heksenketel van Stade Vélodrome lijkt aangeschoten wild van Ajax rijp voor een veegpartij. Niet in de laatste plaats ook omdat in het eerste CL-duel met Internazionale het gebrek aan fysiek, lengte en kopkracht pijnlijk aan het licht toen Marcus Thuram bij twee corners het vonnis velde", aldus Inan, die zich (ook) kritisch toont over de directie van Ajax. 

"In de onduidelijke plannen van Heitinga sneeuwen talenten onder en verzuipen routiniers", stelt hij. "Routiniers als Klaassen en Berghuis, die zelf pleitten voor de komst van een nieuwe leider en opvolger voor Jordan Henderson. Daar is Heitinga ook niet bij geholpen door de clubleiding, die eerst andere prioriteiten stelde. Dat heeft weer mede tot gevolg dat de trainer al zes spelers als controleur probeerde", constateert Inan. 

"Met de omstreden aanstelling van Heitinga maakte de directie zichzelf ontzettend kwetsbaar", blikt hij terug. "Door meteen met de trainer te breken, stellen ze hun eigen geloofwaardigheid en houdbaarheid verder ter discussie. Dat rampscenario moet in een loodzwaar programma met uitduels met Marseille, Sparta, Chelsea en FC Twente en tussendoor het bezoek van angstgegner AZ afgewend worden", weet Inan. 

"Toont Ajax ook in de vierde maand geen vooruitgang en wordt tot een vroege breuk met Heitinga besloten, dan is het aan de rvc om iets van de directie te vinden", beseft hij. "Ajax zag echter drie van de vijf toezichthouders de voorbije weken vertrekken, onder wie voetbalcommissaris Danny Blind. Ook in de top van de club is de structuur momenteel dus ver te zoeken", besluit de clubwatcher realistisch. 

