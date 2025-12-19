AD Voetbalpodcast
Inan weet: "Daar hebben ze binnen de directie van Ajax spijt van"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Inan weet: "Daar hebben ze binnen de directie van Ajax spijt van"

Amber
bron: AD Voetbalpodcast
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

Ajax heeft achteraf spijt van hoe de zoektocht naar een nieuwe trainer verliep toen Francesco Farioli opstapte. Volgens clubwatcher Johan Inan had de club destijds nadrukkelijker naar buitenlandse kandidaten moeten kijken. Mogelijk verandert dat nu, na het ontslag van John Heitinga.

Een permanente opvolger van Heitinga is nog niet aangesteld. In de AD Voetbalpodcast noemt Inan op dit moment als enige Nederlandse kandidaat Dick Schreuder, hoofdtrainer van NEC. "Hij heeft niet de grootste clubs gehad. Bij Ajax draait het om twee dingen: vermaak en winnen. Voor beide valt wat te zeggen bij Schreuder. Ze (NEC, red.) staan op de vierde plek met zeer vermakelijk voetbal."

Inan nuanceert zijn oordeel: "Ik wil hem niet de beste kandidaat voor Ajax noemen, maar er zijn niet zoveel goede Nederlandse trainers beschikbaar op dit moment." Tegelijkertijd beseft hij dat Ajax mogelijk buiten Nederland gaat kijken. "Ik weet ook dat ze daar binnen de directie van Ajax spijt hebben. Dat ze nadat Farioli opstapte de vijver hebben beperkt tot de Nederlandse en dat ze niet over de grens zijn gaan kijken. Dat is wel wat clubs moeten doen of waar ze in ieder geval voor open moeten staan."

Voorlopig blijft interim-trainer Fred Grim aan het roer. Ajax wil eerst een technisch directeur aanstellen, aangezien Alex Kroes zijn functie ter beschikking heeft gesteld, voordat het trainersvraagstuk definitief wordt behandeld. ESPN-verslaggever Cristian Willaert meldde woensdag dat Grim het seizoen zal afmaken, al kon de interim-trainer dit zelf nog niet bevestigen.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Dick Schreuder tijdens een uitwedstrijd van NEC

Dick Schreuder nieuwe trainer Ajax? "Zoiets lijkt me wel wat"

0
Ayodele Thomas

'Ajax krijgt flinke concurrentie in strijd om PSV-aanvaller'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Ajax Podcasts Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd