Inan weet: "Daar hebben ze binnen de directie van Ajax spijt van"

Ajax heeft achteraf spijt van hoe de zoektocht naar een nieuwe trainer verliep toen Francesco Farioli opstapte. Volgens clubwatcher Johan Inan had de club destijds nadrukkelijker naar buitenlandse kandidaten moeten kijken. Mogelijk verandert dat nu, na het ontslag van John Heitinga.

Een permanente opvolger van Heitinga is nog niet aangesteld. In de AD Voetbalpodcast noemt Inan op dit moment als enige Nederlandse kandidaat Dick Schreuder, hoofdtrainer van NEC. "Hij heeft niet de grootste clubs gehad. Bij Ajax draait het om twee dingen: vermaak en winnen. Voor beide valt wat te zeggen bij Schreuder. Ze (NEC, red.) staan op de vierde plek met zeer vermakelijk voetbal."

Inan nuanceert zijn oordeel: "Ik wil hem niet de beste kandidaat voor Ajax noemen, maar er zijn niet zoveel goede Nederlandse trainers beschikbaar op dit moment." Tegelijkertijd beseft hij dat Ajax mogelijk buiten Nederland gaat kijken. "Ik weet ook dat ze daar binnen de directie van Ajax spijt hebben. Dat ze nadat Farioli opstapte de vijver hebben beperkt tot de Nederlandse en dat ze niet over de grens zijn gaan kijken. Dat is wel wat clubs moeten doen of waar ze in ieder geval voor open moeten staan."

Voorlopig blijft interim-trainer Fred Grim aan het roer. Ajax wil eerst een technisch directeur aanstellen, aangezien Alex Kroes zijn functie ter beschikking heeft gesteld, voordat het trainersvraagstuk definitief wordt behandeld. ESPN-verslaggever Cristian Willaert meldde woensdag dat Grim het seizoen zal afmaken, al kon de interim-trainer dit zelf nog niet bevestigen.