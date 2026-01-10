Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Inan weet: "Staan niet allemaal te springen om een winters vertrek"

Amber
bron: Algemeen Dagblad
Anton Gaaei
Anton Gaaei Foto: © MTB-Photo

Anton Gaaei, Kian Fitz-Jim, Branco van den Boomen en Oliver Edvardsen mogen Ajax deze winter verlaten, maar een vertrek is allesbehalve vanzelfsprekend. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Niet alle spelers staan te trappelen om midden in het seizoen te vertrekken.

Aan de inkomende kant wil Ajax zich deze transferperiode graag versterken met een verdedigende middenvelder, een linksback en mogelijk ook een aanvaller. De verkoop van Kenneth Taylor aan Lazio, voor een bedrag van net geen zeventien miljoen euro, heeft al ruimte gecreëerd, maar volgens het AD hoopt de clubleiding ook dat Gaaei, Fitz-Jim, Van den Boomen en Edvardsen plaatsmaken in de selectie van interim-trainer Fred Grim. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, is echter onzeker. "De reserves staan niet allemaal te springen om een winters vertrek", aldus de krant.

Het Algemeen Dagblad gaat daarnaast in op enkele namen die bij Ajax rondzingen. Zo geldt Manuel Ugarte als een interessante optie, maar 'de Uruguayaan wordt als buitenkans beschouwd, maar is vanwege zijn salaris, recente basisplaatsen en de wisseling van de wacht bij Manchester United vooralsnog niet haalbaar'. Ook Daley Blind wordt opnieuw genoemd. "Zoals elke transferperiode valt ook de naam van Daley Blind weer bij Ajax. En net als in de zomer wil de speler van Girona graag terug naar Amsterdam. Maar ook nu blijft het bij interesse en pakt Ajax – nog – niet door."

Tot slot wordt Stije Resink genoemd. De middenvelder en aanvoerder van FC Groningen staat al langer op de radar in Amsterdam, maar hij verwacht zelf het seizoen gewoon af te maken in De Euroborg.

