Inan: "Weet zeker dat hij de nieuwe technisch directeur kiest"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Inan: "Weet zeker dat hij de nieuwe technisch directeur kiest"

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

Alex Kroes blijft belangrijk bij het vinden van een nieuwe technisch directeur én hoofdtrainer voor Ajax. Na het op non-actief stellen van John Heitinga legde ook Kroes de handdoek in de ring, maar niet tot er een vervanger is.

De Raad van Commissarissen en directie van Ajax hebben hem namelijk gevraagd te blijven. In de AD Voetbalpodcast van het Algemeen Dagblad vertelt clubwatcher Johan Inan over de situatie. "De club wil een nieuw machtsvacuüm voorkomen. Van de directieleden is hij (Kroes, red.) degene die het onderhandelen het best beheerst."

"Op het moment dat je een nieuwe technisch directeur en trainer moet aanstellen, is het handig dat je beschikt over iemand met enige handelsgeest en iemand die contracten voor elkaar kan boksen", vervolgt Inan. "Hij kan het best die kaders beoordelen. Ik weet zeker dat hij de klap erop gaat geven wie de nieuwe trainer of technisch directeur gaat worden."

Inan weet dat Kroes vooral de onderhandelingen moet voeren en minder inspraak heeft in wié er moet gaan zitten. "Kroes voelt zich er niet senang (prettig, red.) bij om zware beslissingen te nemen en te vertellen wie de nieuwe hoofdtrainer en nieuwe TD moet worden. Maar hij speelt wel een rol in de zoektocht en onderhandelingen", besluit de clubwatcher.

