Inan wijst naar Ajacieden: "Begeven zich allebei richting de uitgang"

Kenneth Taylor en Brian Brobbey doorliepen de jeugdopleiding bij Ajax samen en spelen nu al een paar seizoenen in het eerste elftal. De boezemvrienden lijken deze zomer beide een stap te maken naar een andere club, weet Johan Inan.

Brobbey en Taylor spelen al vijftien jaar in hetzelfde team, al zat daar wel een periode van een paar maanden tussen dat Brian Brobbey bij RB Leipzig was. Dat werd geen succes, waarna hij snel terugkeerde in Amsterdam en de vrienden weer dagelijks samen waren.

"Alsof ze het met elkaar afstemmen, begeven ze zich deze zomer allebei richting de uitgang bij Ajax", schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad. "Brobbey vindt het tijd voor een nieuwe omgeving. De interesse vanuit topcompetities komt inmiddels op gang. Taylor is toe aan de volgende stap. Hij wacht op FC Porto, de nieuwe club van Farioli, of misschien nog wel een mooiere club."