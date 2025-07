Inan wijst naar Ajax-talenten: "Farioli zag het al erg zitten"

De verdedigers in Amsterdammers staan er al langere tijd goed op, weet Johan Inan. "Het jonge koppel is één van de redenen dat Daniele Rugani vorig seizoen zonder optie tot koop werd gehuurd. Ajax hield daarmee oog voor een eventuele promotie van Verschuren of Bouwman. In die laatste zag Farioli het al erg zitten."

Het talentvolle duo kan nu profiteren van meerdere afwezigen. "Hun kans gloort nu alsnog, aangezien Josip Sutalo nog ontbreekt, Rugani is vertrokken en Jakov Medic is verkocht", schrijft de journalist van het Algemeen Dagblad. Ook Youri Baas en Jorrel Hato ontbraken deze wedstrijd, die met 6-3 gewonnen werd van Hibernian FC, nog.