Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"

Ajax zit in een crisis, zo wordt gesteld door Etienne Verhoeff en Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. Beide heren zien in dat het chaos is in Amsterdam, maar dat een ontslag van trainer John Heitinga misschien voor alleen maar meer chaos kan zorgen.

"Je mag na twee maanden Eredivisie-voetbal en een voorbereiding daarvoor wel enige progressie zien in het spel", begint Inan. "Dat blijft gewoon uit. De goals krijgen ze veelt te makkelijk tegen, en dan regeert de chaos wel bij Ajax. Dat zijn dingen die de trainer zich wel mag aanrekenen."

Verhoeff vraagt zich vervolgens af of er niet totale chaos zal komen wanneer John Heitinga zal worden ontslagen. Volgens hem is Ten Hag de enige trainer die het volgens de fans echt goed kon doen, zelfs Farioli deed het niet goed omdat er geen Ajax-voetbal werd gespeeld. "Ik denk dat Farioli dat wel goed had gezien bij dit Ajax", stelt Inan. "Alles waar hij voor pleitte begint er nu uit te komen. En natuurlijk blijft het een Italiaan, dus er zal altijd iets defensiefs in zitten. Bij Porto is dat nu minder, want het is gewoon een trainer die kijkt naar zijn selectie en hoe hij daar succesvol mee kan zijn."

"Bij de opvolger van Farioli gingen ze op zoek naar een Nederlandse trainer die zou inzetten op de jeugd en bij voorkeur een verleden had bij Ajax", gaat hij verder. "Het idee daarbij was dat de kritiek zou verstommen. Het tegendeel blijkt eigenlijk waar. Heitinga stapte al met een achterstand in bij de fans, maar bij de directie juist andersom omdat zij een heel onpopulaire keuze hebben gemaakt. Daardoor kunnen ze hem ook moeilijk aan de kant zetten."