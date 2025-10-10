AD Voetbalpodcast
Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Inan ziet: "Daardoor kunnen ze hem moeilijk aan de kant zetten"

Tom
bron: AD Voetbalpodcast
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

Ajax zit in een crisis, zo wordt gesteld door Etienne Verhoeff en Johan Inan in de AD Voetbalpodcast. Beide heren zien in dat het chaos is in Amsterdam, maar dat een ontslag van trainer John Heitinga misschien voor alleen maar meer chaos kan zorgen. 

"Je mag na twee maanden Eredivisie-voetbal en een voorbereiding daarvoor wel enige progressie zien in het spel", begint Inan. "Dat blijft gewoon uit. De goals krijgen ze veelt te makkelijk tegen, en dan regeert de chaos wel bij Ajax. Dat zijn dingen die de trainer zich wel mag aanrekenen."

Verhoeff vraagt zich vervolgens af of er niet totale chaos zal komen wanneer John Heitinga zal worden ontslagen. Volgens hem is Ten Hag de enige trainer die het volgens de fans echt goed kon doen, zelfs Farioli deed het niet goed omdat er geen Ajax-voetbal werd gespeeld. "Ik denk dat Farioli dat wel goed had gezien bij dit Ajax", stelt Inan. "Alles waar hij voor pleitte begint er nu uit te komen. En natuurlijk blijft het een Italiaan, dus er zal altijd iets defensiefs in zitten. Bij Porto is dat nu minder, want het is gewoon een trainer die kijkt naar zijn selectie en hoe hij daar succesvol mee kan zijn."

"Bij de opvolger van Farioli gingen ze op zoek naar een Nederlandse trainer die zou inzetten op de jeugd en bij voorkeur een verleden had bij Ajax", gaat hij verder. "Het idee daarbij was dat de kritiek zou verstommen. Het tegendeel blijkt eigenlijk waar. Heitinga stapte al met een achterstand in bij de fans, maar bij de directie juist andersom omdat zij een heel onpopulaire keuze hebben gemaakt. Daardoor kunnen ze hem ook moeilijk aan de kant zetten."

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Steven Berghuis baalt

Ajax verandert na fors verlies: "Dat is nu het uitgangspunt"

0
Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart

Van Hooijdonk verbaasd na Weghorst-interview: "Onbegrijpelijk"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd