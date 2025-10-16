AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"

Tom
bron: AD Voetbalpodcast
Johan Inan
Johan Inan Foto: © Pro Shots

Ajax verkeert momenteel in een slechte periode. Volgens Johan Inan zou een keeperswissel wel eens een verschil kunnen maken, zo stelt hij in de AD Voetbalpodcast. 

Inan sluit niet uit dat het opstellen van Remko Pasveer de club zou helpen. "Remko Pasveer is weliswaar bijna 42 jaar en daarmee op leeftijd, maar in zijn coaching is hij ontzettend belangrijk", telt hij. "Ik denk dat terug te kunnen zien op het moment dat Saibari wegloopt bij Taylor en de bal vrij kan binnen knikken en op het moment dat Van Bergen drie meter ruimte krijgt bij de tweede paal tegen Sparta en de bal erin kan rammen."

Echter vindt hij niet dat Vitezslav Jaros een slechte indruk maakt. "Als lijnkeeper heeft Jaros zich echt wel bewezen, maar in de coaching is het te timide", verklaart Inan. "Daar heb je meer belang, zeker bij een elftal dat worstelt met de verdedigende organisatie, bij een ervaren keeper. Iemand die de boel neerzet en het gevaar van tevoren inziet."

