Influencer Dajour Lotus 'geadopteerd' bij F-Side: "Is een orkest"
Dajour Lotus heeft haar droom waargemaakt. De beroemde Nederlandse influencer sprak onlangs de wens uit om een plekje te krijgen op de F-Side, de fanatieke supporterskant achter het doel bij Ajax. Afgelopen weekend stond ze daadwerkelijk tussen de supporters te zingen en te dansen. Ook die beelden gingen viraal op sociale media.
Lotus is actief als influencer en online contentcreator. Ze maakt vooral video's voor TikTok en is ook te vinden op Instagram. In juni 2026 kwam ze in het nieuws vanwege de ophef rond een gesponsorde influencerreis naar Mykonos. Influencer Anna Dobber vertelde destijds dat ze zich tijdens de reis buitengesloten en gepest voelde. Dajour reageerde op de kwestie en ontkende dat ze bewust iemand had gekwetst.
De afgelopen tijd trok Lotus ook de aandacht met haar liefde voor Ajax. Tijdens een thuiswedstrijd van de Amsterdamse club sprak ze openlijk haar wens uit om een keer tussen de fanatieke supporters op de F-Side te staan.
"Ik heb één droom, en dat is nog steeds om hier in die F-Side te belanden. Als er iemand is die mij wil adopteren in de F-Side... Ze dansen, ze zitten niet en kijk ze eens gaan! Degene die de F-Side aanstuurt, dat kan je gewoon op je cv zetten hoor! Kijk ze eens gaan met die vlaggen in de rondte, het is een orkest!"
Haar oproep bleef niet onbeantwoord. Afgelopen weekend was Lotus daadwerkelijk te zien tussen de supporters van Ajax. Ze zong en danste mee met de fans, waarmee haar wens in vervulling ging. De beelden van haar bezoek aan de F-Side werden vervolgens opnieuw veelvuldig gedeeld op sociale media.
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Influencer Dajour Lotus 'geadopteerd' bij F-Side: "Is een orkest"
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