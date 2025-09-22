AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Inspiratie uit drie Spaanse clubs: Ajax vernieuwt jeugdopleiding

Thomas
bron: Ajax
Het veld op De Toekomst (Ajax)
Het veld op De Toekomst (Ajax) Foto: © Pro Shots

Ajax heeft met ingang van dit seizoen een vernieuwde koers ingezet in de vooropleiding. De Amsterdammers lanceren de Ajax Regionale Trainingen (ART) en een aangepaste opzet van de Ajax Voetbalschool (AVS). Daarmee wil de club meer ruimte creëren voor een brede instroom van jonge talenten. Directeur voetbal Marijn Beuker lichtte de plannen toe bij de clubkanalen.

"Liever een groot aantal spelers beter leren kennen dan vroeg een te beperkte selectie maken", legt Beuker uit. "Want juist in een langer traject leren we de bouwstenen van een speler écht kennen." Volgens hem legt Ajax met de nieuwe aanpak minder nadruk op het zo vroeg mogelijk selecteren van de ‘beste van nu’. 

"Er is dan een te grote focus om op vroege leeftijd al spelers te moeten selecteren, met als gevolg dat we vaak selecteren op de beste van nu. Daar zitten ook echt wel juiste spelers tussen. Die hebben we in het verleden ook altijd al gevonden en dat blijven we dus deels ook zeker doen. Maar we willen ook meer ruimte geven aan ander talent, of talent wat zich pas in een latere fase ontplooit."

De nieuwe lijn van Ajax is mede geïnspireerd door buitenlandse voorbeelden. Clubs als Atlético Madrid, Athletic Bilbao en Real Sociedad kozen eerder al voor een brede benadering in de onderbouw, en daar haalde Ajax inspiratie uit. "Al deze clubs zijn op hun eigen manier bezig om een zo groot mogelijke groep in de onderbouw te zien en te beïnvloeden, om uiteindelijk op een later moment te gaan selecteren naar de ‘juiste’ spelers", aldus Beuker.

