Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax

Edson Álvarez heeft de Ajax-aanhang opnieuw reden gegeven om te dromen van een terugkeer naar de Johan Cruijff Arena. De Mexicaanse middenvelder stak zijn oude club via sociale media een hart onder de riem in aanloop naar het Eredivisie-duel met sc Heerenveen, maar wakkerde daarmee tegelijkertijd de speculaties over een rentree in Amsterdam verder aan.

Álvarez was vorige week al aanwezig bij de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en zag hoe Ajax met 1-2 onderuitging. Kort daarna meldde Voetbal International dat de 28-jarige controleur in beeld is als mogelijke versterking, zeker wanneer West Ham United degradeert uit de Premier League.

Op Instagram deelde Álvarez beelden van een eerdere ontmoeting tussen Ajax en sc Heerenveen, waarin hij zelf tot scoren kwam.