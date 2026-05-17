Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax
Edson Álvarez heeft de Ajax-aanhang opnieuw reden gegeven om te dromen van een terugkeer naar de Johan Cruijff Arena. De Mexicaanse middenvelder stak zijn oude club via sociale media een hart onder de riem in aanloop naar het Eredivisie-duel met sc Heerenveen, maar wakkerde daarmee tegelijkertijd de speculaties over een rentree in Amsterdam verder aan.
Álvarez was vorige week al aanwezig bij de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en zag hoe Ajax met 1-2 onderuitging. Kort daarna meldde Voetbal International dat de 28-jarige controleur in beeld is als mogelijke versterking, zeker wanneer West Ham United degradeert uit de Premier League.
Op Instagram deelde Álvarez beelden van een eerdere ontmoeting tussen Ajax en sc Heerenveen, waarin hij zelf tot scoren kwam.
De boodschap lijkt in eerste instantie bedoeld als steunbetuiging aan de ploeg van trainer Oscar García, maar door veel supporters wordt het bericht ook gezien als een veelzeggend signaal richting de toekomst.
Álvarez wordt dit seizoen verhuurd aan Fenerbahçe, maar de Turkse topclub lijkt de optie tot koop niet te lichten. Bij West Ham United staat de Mexicaan nog tot medio 2028 onder contract.
Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!
Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ajax dreigt slechtste seizoen sinds 1965 in clubhistorie te evenaren
Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax
Boskamp over situatie rond Ajacied: "Hier begrijpen ze er niks van"
Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"
Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"
Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"
Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"
Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'
SC Heerenveen wil Ajax pijn doen: "Kunnen veel doelpunten maken"
'Ajax en PSV concurreren om Kroatische spits van 25 miljoen'
Ajax niet Europa in? "Een ander voordeel van die vernedering.."
Ajax zoekt controleur: "Dan is daar wellicht weer iets mogelijk"
Ajax laat oog vallen op SC Heerenveen-uitblinker: 'Hele topdrie'
Wint Ajax van SC Heerenveen? BetMGM pakt uit met deze fraaie odds
Cruijff ontkent: "Geen mondeling akkoord met welke trainer dan ook"
Ajax staat voor grote schoonmaak: deze verdedigers mogen vertrekken
Klaassen wijst naar Feyenoord: "Niet het idee dat we minder waren"
Godts meldt zich na nieuws uit België: "Selectie is bekend..."
'Ajax kijkt rond voor nieuwe doelman, grote namen worden genoemd'
Klaassen ziet zwakte bij Ajax: "Assistent neemt dat op zich"
Mika Godts niet mee naar het WK: "Ik snap de teleurstelling"
Marciano Vink adviseert Ajax: "Hij is echt de vondst van het seizoen"
Rots verwacht volle bak tegen PSV: "Daar geloof ik niets van"
Ilai Grootfaam sneert na kampioenschap met Feyenoord naar Ajax
Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Dat hebben ze dit seizoen minder"
Vink raadt Ajacied transfer aan: "Zou een hele mooie stap zijn"
'Ajax bereikt mondelinge overeenkomst met nieuwe hoofdtrainer'
Garcia meldt drie twijfelgevallen voor duel met SC Heerenveen
Gertjan Verbeek duidelijk: "Ik zie hem niet bij Ajax terechtkomen"
Groot minpunt 'Ajax-target' aangestipt: "Was een dealbreaker"