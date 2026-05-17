Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax

Thomas
bron: X/ Inside020
Edson Alvarez
Edson Alvarez Foto: © BSR Agency

Edson Álvarez heeft de Ajax-aanhang opnieuw reden gegeven om te dromen van een terugkeer naar de Johan Cruijff Arena. De Mexicaanse middenvelder stak zijn oude club via sociale media een hart onder de riem in aanloop naar het Eredivisie-duel met sc Heerenveen, maar wakkerde daarmee tegelijkertijd de speculaties over een rentree in Amsterdam verder aan.

Álvarez was vorige week al aanwezig bij de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht en zag hoe Ajax met 1-2 onderuitging. Kort daarna meldde Voetbal International dat de 28-jarige controleur in beeld is als mogelijke versterking, zeker wanneer West Ham United degradeert uit de Premier League.

Op Instagram deelde Álvarez beelden van een eerdere ontmoeting tussen Ajax en sc Heerenveen, waarin hij zelf tot scoren kwam. 

De boodschap lijkt in eerste instantie bedoeld als steunbetuiging aan de ploeg van trainer Oscar García, maar door veel supporters wordt het bericht ook gezien als een veelzeggend signaal richting de toekomst.

Álvarez wordt dit seizoen verhuurd aan Fenerbahçe, maar de Turkse topclub lijkt de optie tot koop niet te lichten. Bij West Ham United staat de Mexicaan nog tot medio 2028 onder contract.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd bij SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ajax loopt er verslagen bij

Ajax dreigt slechtste seizoen sinds 1965 in clubhistorie te evenaren

0
Jan Boskamp

Boskamp over situatie rond Ajacied: "Hier begrijpen ze er niks van"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Edson Alvarez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax dreigt slechtste seizoen sinds 1965 in clubhistorie te evenaren

Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax

Boskamp over situatie rond Ajacied: "Hier begrijpen ze er niks van"

Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"

Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"

Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"

Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"

Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws