Intens triest nieuws: Bartina Koeman op 65-jarige leeftijd overleden

Bartina had chronische borstkanker en leefde zestien jaar met de verschrikkelijke ziekte. Op Instagram maakt de onlangs vertrokken bondscoach van Oranje zelf bekend dat zijn vrouw is overleden. "Met intens verdriet, maar ook met grote trots en liefde, nemen wij afscheid van mijn prachtige vrouw, onze allerliefste mama en oma", aldus Koeman.

Ronald Koeman kwam als speler uit voor alle drie de Nederlandse topclubs, die hij eveneens ook trainde. Daarnaast was hij de hoofdtrainer van Benfica, Valencia, FC Barcelona en tweemaal het Nederlands elftal. Namens Ajax1.nl wensen wij Ronald, kinderen, kleinkinderen en overige nabestaanden alle kracht en sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.